860 миллионов тенге выманили мошенники в этом году у жителей Шымкента.

Среди пострадавших пенсионеры, студенты, учителя, врачи, люди разного возраста и социального положения.

Как рассказали в полиции, в 2021 году было зарегистрировано 1174 случаев интернет мошенничества. В прошлом году их количество сократилось до 1161 факта. За 11 месяцев этого года полицейские зафиксировали 911 случаев когда людей обманывали интернет-мошенники. Ущерб в прошлом году составил 878 миллионов тенге. В этом году шымкентцы потеряли в карманах мошенников 860 миллионов, 78 из которых полицейским удалось вернуть.

С каждым годом приемы мошенников по отъему денег у населения становятся все более изощренными. В шымкентском департаменте полиции пришлось открыть группу Киберпол. В нее вошли 23 опытных сотрудника с навыками работы с преступлениями в айти сфере. Все они работают над раскрытием и предупреждением интернет-мошенничеств.

Звонки якобы из банка, полиции, прокуратуры или комитета национальной безопасности, пожалуй, получал каждый. Это самый распространенный способ выманить у жертвы деньги, говорят полицейские. По словам правоохранителей, мошенники заверяют доверчивых людей, что от их имени совершается перевод на крупную сумму. На их имя злоумышленники часто оформляют кредит: выманивают разными способами данные банковских карт, заставляют взять реальный займ, а затем перевести деньги на якобы безопасный счет.

«Знаете, когда они звонят там шум офиса, работа принтера, голоса, они все подбирают. Они называют все ваши данные, называют какие суммы денег у вас в телефоне. Не секрет, что в интернете все данные о нас есть, виноваты в этом мы сами, потому что мы все выкладываем в интернет были ли мы на свадьбе, отдыхаем ли мы где либо, вся информация есть. Люди обманываются, оформляют кредиты перечисляют. Никогда сотрудник правоохранительных органов, сотрудник банка не попросит ваши реквизиты не спросит номер счета и на обороте карточки cvc код, потому что у них все это уже есть, ему нет необходимости узнавать это, людям надо быть осторожными, если есть какое-то подозрение, лучше прервать связь и позвонить на 102, не перечислять никому деньги, ни банк ни прокуратура не попросят перечислить деньги, но люди все равно попадаются на это», — говорит Арман Бейсенбаев, заместитель начальника департамента полиции г. Шымкента.

Еще один способ потерять деньги, вложить в инвестиции и финансовые пирамиды. Социальные сети пестрят объявлениями: приумножьте деньги в несколько раз. При этом вначале злоумышленники просят вложить небольшую сумму, и возвращают их с процентами, чтобы пустить пыль в глаза «вкладчику». Полицейские говорят, были случаи когда люди, в надежде внезапно и быстро разбогатеть, продавали машины, квартиры, брали многомиллионные кредиты, а затем оставались ни с чем. Еще один популярный способ обмана мошенники нашли на платформе ОLХ, таких сайтах как колеса, крыша и на маркетплейсах.

«Сотовый телефон айфон 15 стоит 600-700 тысяч тенге. Они предлагают за данный сотовый телефон 350 тысяч, предоплату просят. Или машину часто предлагают и в качестве задатка просят сумму, миллион полтора и в конце концов человек становится жертвой мошенников. Официальные продавцы и сайты никогда предоплату не просят. Любая солидная компания, если она торгует бытовой техникой или еще чем либо они доставляют товар и потом просят деньги. А люди гонятся за дешевизной и становятся жертвами интернет-мошенников. Людям нельзя покупаться на дешевизну», — говорит Арман Бейсенбаев, заместитель начальника департамента полиции г. Шымкента.

В этом году многомиллионный ущерб шымкентцам нанес еще один способ обмана людей. Неизвестные звонили чаще всего пенсионерам, и при помощи замены звука, голосом родных просили деньги. Таким образом пострадала и бабушка Екатерины Арининой. Неизвестные позвонили 88-летней женщине на домашний телефон, на том конце провода была плачущая женщина, которая представилась ее внучкой и рассказала, что стала виновницей аварии, а чтобы «отмазаться» от уголовного дела ей, мол нужна крупная сумма денег. Пенсионерку даже заставили написать расписку что она, якобы, не имеет никаких претензий.

Мошенники давно шагнули вперед и начали использовать в своих схемах технологию подмены голоса или лиц. Поэтому поговорка о том, что внешность бывает обманчива в наше время как никогда актуальна. Интернет заполонили дипфейки, когда изображение подменяют и вот уже известная личность говорит то, что нужно его создателю. Мошенники с лицом популярных людей, призывают вложиться в криптовалюту, обещая сверхдоход, совершают с помощью цифровых клонов банковские сделки. Но сейчас, по словам экспертов, пока технологии не совершенны и дипфейки можно распознать.

«Во-первых это нерегулярное моргание человек смотрит в одну точку и моргает 2-3 раза там где это ненужно, это первое, четкий рассинхрон губ с речью, то есть вы слышите аудиопоток а губы не двигаются или двигаются наоборот. Взгляд в одну точку. Очень большое отличие в разнице межд цветом лица, например и всего остального, если брать цвет лица, температуру картинки, грани неестественные, эта часть лица будет светлее, а все остальное темным», — говорит Евгений Питолин, эксперт по кибербезопасности.

Мошенники зачастую занимаются и обналичиванием денег, предлагая взять товарный кредит. В таком случае жертва остается без денег и с займом, который придется выплачивать. Кроме того, злоумышленники, меняя голос, звонят своим жертвами и просят голосом родных или друзей, перевести им круглую сумму денег. Или же, с незнакомого номера просят средства по ватсап. При этом на аватарке может быть фотография реального человека.

«Если у вас кто-то из знакомых, родных, просит деньги, ты просто перезвони и уточни, ты просишь деньги или нет, в суете современного мира люди переписываются в основном, да все я перечислил, а когда потом пишет ты когда мне вернешь он оказался жертвой мошенников», — говорит говорит Арман Бейсенбаев, заместитель начальника департамента полиции г. Шымкента.

Полицейские говорят, раскрытие преступлений связанных с интернет-мошенничеством дело непростое. Ведь злоумышленники совершенствуют методы обмана, и проводят махинации в считанные минуты. Тогда как у полицейских, чтобы проследить за цепочкой переводов, может уйти несколько дней. Кроме того, жертвы мошенников зачастую обращаются к правоохранителям не сразу.

«Если мошенникам необходимы считанные минуты, чтобы перечислить определённую сумму денег через 5-6 счетов, чтобы обналичить, то у нас, чтобы раскрыть это преступление, найти кто снял эти деньги либо перечислил, на другой счет, по каждому счету мы берем санкции, все личные перечисления мы берем санкцией суда. Если мошенники это делают за считанные минуты, то у нас уходит порядка 10-15 дней. У нас есть меморандум с банками вторых уровней с прокуратурой в прошлом году мы эти моменты ускорили до 3 дней. Вторая проблема в том, что потерпевшие обращаются позже, не в тот же день а через 2-3 дня, некоторые даже через месяц обращаются и соответственно практически невозможно вернуть денежные средства или заблокировать, если бы они в тот же день обратились, то у нас есть возможность заблокировать денежные средства», — говорит говорит Арман Бейсенбаев, заместитель начальника департамента полиции г. Шымкента.

Эксперты просят казахстанцев быть бдительными: каждый звонок или сообщение, ссылку или видео в интернете проверять на подлинность и помнить, что мошенники только и ждут, чтобы заполучить ваши деньги.