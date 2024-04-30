До вакцинации девочек осталось четыре месяца

С сентября 2024 года в Казахстане запускают вакцинацию от вируса папилломы человека девочкам 11 лет. То есть до начала этой кампании остается всего-то четыре месяца. Мамы девочек школьного возраста в легкой панике: а не опасно ли это для растущего организма? Качественные ли вакцины? И вообще, надо ли вакцинироваться? Отчего эта вакцина, от какого конкретно заболевания?

Все эти вопросы РАБАТ адресовал доценту, заведующему отделением радиогинекологии Шымкентского городского онкологического центра, кандидату медицинских наук Багдату Орманову.

– Багдат Намазбайулы, речь идет об 11-летних девочках. Разве они сами могут принимать решение о вакцинации?

– В Казахстане 11-летние девочки могут вакцинироваться от вируса папилломы человека (ВПЧ) только с письменного согласия родителей. К слову, совершенно бесплатно. К вашему сведению, только богатейшие страны мира могут позволить национальные программы по вакцинации от ВПЧ.

– А что собой представляет этот ВПЧ?

– Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска является главным этиологическим фактором развития рака шейки матки. В 97% рак шейки матки ассоциирован с этим вирусом. Хроническое вирусоносительство может при определенных условиях привести к развитию рака шейки матки.

Из своего практического опыта и практики моих коллег могу сказать, что на сегодня рак шейки матки является одним из самых распространенных злокачественных новообразований у женщин в развивающихся странах. К примеру, в Шымкенте в 2023 году выявлено 100 случаев рака шейки матки у женщин.

– Как женщина может понять, что у нее рак шейки матки?

– Сам рак шейки матки может протекать бессимптомно, или могут быть жалобы на любые аномальные выделения из половых путей, боли внизу живота и в поясничной области.

Хорошая новость в том, что рак шейки матки – это единственное полностью предотвратимое онкологическое заболевание!

Поэтому я рекомендую всем девочкам Шымкента получить прививку от вируса папилломы человека.

– Багдат Намазбайулы, почему говорят именно о 11-летних девочках?

– Основным контингентом для массовой вакцинации являются девочки-подростки в возрасте 9-13 лет. Этот возраст был выбран с целью проведения массовой вакцинации девочкам до начала половой жизни. Это возраст рекомендован ВОЗ. В идеале женщины должны привиться до начала половой жизни. ВОЗ рекомендует – до 26 лет. Большинство девушек может теперь защититься от рака, получив вакцину.

– Как долго действует эта вакцина?

– Проведенные исследования показали, что защита вакцины является долговременной. Доказано, что иммуногенность вакцины не снижалась в течение десяти лет после ее введения.

ВОЗ одобрила эту вакцину как безопасную и эффективную.

В Казахстане вакцину ввели в Национальный календарь прививок в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

– Есть ли побочные эффекты?

– Самыми частыми побочными эффектами были покраснения на месте введения вакцины, повышение температуры, головокружение и тошнота.

– А как вообще женщине можно выявить рак шейки матки?

– С помощью регулярного скрининга рака шейки матки – это ПАП-тест и ВПЧ-тестирование. В Казахстане проводится Национальная скрининговая программа на раннее выявление рака шейки матки. Каждая женщина в возрасте 30-70 лет может бесплатно пройти обследование на рак шейки матки у себя в поликлинике.

На раннее выявление предопухолевых заболеваний и рака шейки матки ждут женщин, не состоящих на диспансерном учете по поводу рака шейки матки, в возрасте 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70 лет. Периодичность обращения – раз в четыре года.

– Багдат Намазбайулы, а без прививки от ВПЧ никак нельзя? Почему она так важна? К примеру, мое поколение как-то обошлось без нее…

– По словам главного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетовой, вакцина от вируса папилломы человека действительно нужна! В мире каждый седьмой человек умирает от рака – это больше, чем от СПИДа, туберкулеза и малярии, вместе взятых.

Здесь надо понять следующее: ВПЧ – это группа ДНК-вирусов, которые передаются от человека человеку и провоцируют развитие доброкачественных новообразований – папиллом. Некоторые разновидности папиллом являются онкогенными, то есть повышают риск возникновения злокачественных опухолей.

– Влияние ВПЧ избирательно?

– Нет, но чаще всего ВПЧ связывают с раком шейки матки. Однако вирусы влияют на развитие и других онкологических заболеваний как у женщин, так и у мужчин. Сам вирус передается от человека человеку контактно-бытовым и половым путем. А вакцинация предотвращает возможность заразиться. Это подтверждает опыт других стран.

Я знаком со статистикой ряда зарубежных государств. Только один пример: в Австралии спустя девять лет после внедрения национальной программы вакцинации распространенность четырех типов ВПЧ снизилась более чем на 90% у женщин в возрасте 18-35 лет. То есть на «зеленом континенте» смогли кардинальным образом озаботиться здоровьем девочек, девушек и женщин.

– Насколько я помню, у нас в Казахстане уже был опыт внедрения вакцинации против ВПЧ. Это так?

– Да, это был пилотный проект, который внедряли в 2013 году в четырех регионах: Астане, Алматы, Атырауской и Павлодарской областях. Тогда вакцину получили около 17 тысяч школьниц. К сожалению, спустя два года, в 2015-м, из-за отказов от прививок и единичных случаев обмороков школьниц проект по вакцинации закрыли.

Спустя годы к этой идее Казахстан вынужден был вернуться, поскольку стало очевидно, что вакцинация против ВПЧ – это признанный в мире метод профилактики папилломавирусной инфекции и ВПЧ-ассоциированных заболеваний, в том числе рака шейки матки. Массовую вакцинацию поддерживают такие авторитетные международные медицинские организации, как ВОЗ, ACOG, ESGO, SGO, ACS.

– А что это за вакцина?

– Опять же, по словам моей коллеги, главного внештатного онколога Министерства здравоохранения РК, главы КазНИИ онкологии и радиологии Диляры Кайдаровой, сейчас «СК-Фармация» должна закупить новую вакцину, и в новом учебном году мы начнем вакцинацию. Это будет четырехвалентная вакцина американской компании Merck, которая действует на четыре подтипа ВПЧ с сохранением иммунитета к вирусу на десять лет. Об этом она заявила в интервью bes.media и добавила: «В следующем году Минздрав планирует использовать девятивалентную вакцину от ВПЧ, за которой сейчас Казахстан стоит в очереди».

– Перейдем к практическому вопросу: где будут прививать девочек?

– Вакцинация будет проводиться в стенах родного учебного заведения школьниц, если еще точнее, то в медицинских кабинетах школ. Напоминаю про обязательное письменное согласие родителей на вакцинацию ребенка.

Ставится три вакцины с разными временными промежутками. Вакцины против ВПЧ вводятся внутримышечно в дельтовидную мышцу плеча. Особой подготовки перед инъекцией не требуется.

К слову, в соседних государствах, таких как Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан, уже внедрили данную вакцинацию.

– Багдат Намазбайулы, рак шейки матки – это очень актуально для нас?

– В Казахстане рак шейки матки является вторым по распространенности онкологическим заболеванием среди женщин всех возрастов после рака молочной железы. В целом по всей стране ежедневно ставят пять диагнозов «рак шейки матки». Каждые сутки две женщины умирают от этого заболевания. За последние десять лет болезнь унесла жизни почти 4 500 казахстанок. В Шымкенте, повторюсь, ежегодно выявляют около 100 пациенток с диагнозом «рак шейки матки».

– С чего начинается эта болезнь? На что женщине надо обращать внимание?

– Согласно клиническому протоколу МЗ РК, у этого заболевания есть свои диагностические критерии. Как правило, женщина жалуется на ациклические кровянистые, водянистые, гноевидные выделения из половых путей. Ее беспокоят боли внизу живота и поясничной области, появляются боли тянущего характера. Наблюдаются кровотечения на фоне менопаузы.

– Как обнаруживается рак шейки матки?

– Не существует симптомов, однозначно указывающих на рак (карциному) шейки матки. Болезнь может тихо протекать от года до пяти лет и более.

Микроинвазивная карцинома шейки матки обнаруживается чаще всего при случайном обращении. Причиной обращения женщин с диагнозом «рак шейки матки» к гинекологу являются кровянистые выделения из половых путей на начальной стадии. При более поздних стадиях присоединяются жалобы на боли в поясничной области и внизу живота.

Для подтверждения диагноза применяются различные виды обследования: гинекологический осмотр; бимануальный осмотр; лабораторные исследования; инструментальные исследования (УЗИ органов малого таза; магнитно-резонансная томография органов малого таза; компьютерная томография органов грудной клетки, брюшной полости и малого таза); цистоскопия по показаниям (с целью диагностики прорастания опухолевого процесса в мочевой пузырь) назначается при подозрении на прорастание в мочевой пузырь; ректороманоскопия или колоноскопия по показаниям (с целью диагностики распространения опухолевого процесса в толстую или прямую кишку); сцинтиграфия скелета (назначается при подозрении на метастазы в костях); ПЭК/КТ всего тела (проводится для диагностики распространенности опухолевого процесса при первичном раке эндометрия или прогрессировании заболевания либо для оценки динамики эффективности проведенного специального лечения).

Плюс консультации узких специалистов: маммолога, кардиолога, невропатолога, гастроэнтеролога, нейрохирурга, торакального хирурга, эндокринолога, фтизиатра и т.д.

– Багдат Намазбайулы, каковы факторы риска рака шейки матки? К кому может «прилететь» эта болячка?

– К факторам риска по развитию рака шейки матки относят ослабление иммунной системы, курение, возраст старше 40 лет, диеты с малым содержанием фруктов и овощей, ожирение, недостаток витаминов А и С.

Доказанный факт, что вероятность развития рака шейки матки увеличивается при длительном (свыше пяти лет) приеме оральных контрацептивов, многочисленных родах и частых абортах.

Одним из факторов позднего обнаружения рака шейки матки является низкая медицинская культура: нерегулярное прохождение женщинами профилактических осмотров с исследованием мазка из цервикального канала на онкоцитологию. Иными словами, женщины должны чаще бывать на приеме у гинеколога.

Я где-то читал, что если француженка ночью три раза встает в туалет по малой нужде, то утром она идет к врачу. Что должно произойти с нашей женщиной, чтобы она сама, добровольно пошла на прием к гинекологу?

Вот еще и поэтому я очень хочу, чтобы наши девочки все были вакцинированы от вируса папилломы человека.

– Благодарю Вас за подробные разъяснения.

ГКП «Городской онкологический диспансер» расположен по адресу:

г. Шымкент, улица Байтурсынова, 85​1.

Телефоны: 8 (7252) 36-11-17 – регистратура (пн-пт 8:00-18:30);

8 (7252) 36-11-13 – главный врач,

www.goc-shymkent.kz.

Фарида Шарафутдинова