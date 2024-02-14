Фейковые рассылки от Минфина получают казахстанцы

Эксперты предупреждают о новом способе мошенничества.

Казахстанцы получают рассылку писем якобы от министерства финансов. Мошенники звонят и присылают по почте или в мессенджерах уведомления о нарушениях в отчетности.

Письмо отправляют по электронной почте или в мессенджерах. При этом выглядит оно довольно правдоподобно, но при внимательном рассмотрении можно заметить неточности. Мошенники, при переходе по ссылкам прикрепленным к сообщению, могут перехватить ваши личные данные.

«Не все знают это но нужно знать, что подобные уведомления приходят только исключительно в ваш личный налоговый кабинет на egov. Они не приходят по электронной почте, ватсап или в какие то другие мессенджеры. Никто не будет вам звонить по телефону, чтобы затем что-то в ватсап прислать. Не доверяйте никому и даже тому, что по умолчанию приходит от государства», — говорит Евгений Питолин, эксперт по кибербезопасности.

Эксперты говорят, главное не нервничать, не переходить по сомнительным ссылкам и не бросаться сразу оплачивать счета. Поискать причинно-следственную связь: действительно ли вы задолжали по налогам или судебным искам. Проверить информацию на официальном сайте госдоходов или сходить в налоговую.

Мошенники ищут все новые пути как завладеть деньгами своих жертв. На их удочку попадаются и бизнесмены. Злоумышленники предлагают помощь в создании или раскрутке бизнеса. Для этого просят передать им управление банковскими картами, право на проведение бухгалтерских операций и предоставление налоговой отчётности. Все это может подвести предпринимателя под уголовную статью.

«Мошенники открывают интернет магазин и страницу в социальных сетях, предоставляют счет на оплату или официальные какие-то документы. После получения денег они не выходят на связь. Согласно уголовному кодексу, эти предприниматели могут быть соучастниками, ответственность могут понести все, поэтому если у вас есть намерения вести бизнес, ни в коем случае не обращайтесь к посредникам», — говорит Мухамед Багдатулы, главный специалист управления повышения финграмотности населения АРРФР РК.

Эксперты рекомендуют не передавать свои личные и банковские данные сомнительным лицам. И тщательно проверять каждую входящую корреспонденцию. По словам специалистов, мошенники все чаще будут ассоциировать себя с государственными органами и совершенствовать свои методы.