День единства отмечают в Казахстане

С 1995 года в Казахстане 1 мая отмечают День единства народа Казахстана.

Как известно, в Республике Казахстан проживают около 200 этносов в мире и согласии. Каждое 1 мая граждане накрывают дастарханы, устраивают гуляния в честь праздника.

В этом году Касым-Жомарт Токаев дал указ наградить каждого, кто помог справится с сильнейшими паводками в истории Казахстана.

«Общенациональное единство проходит проверку на прочность в дни испытаний. В этом году мы сообща боремся с беспрецедентными паводками. Единение нации убедительно проявилось в бескорыстной взаимопомощи, искреннем сопереживании граждан друг другу. Мы вновь показали, что в тяжелейшие моменты истории народ Казахстана един и настроен на достижение успехов и побед»,-сказал в своем поздравлении Касым-Жомарт Токаев.

Также, президент добавил, что такие высокие качества, как созидание и новаторство, трудолюбие и стремление к знаниям, солидарность и ответственность, станут надежным залогом процветания нашего народа.