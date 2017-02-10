В Шымкенте состоится финальный тур конкурса «Арай-2017»

Завтра в Южно-Казахстанской области состоится финальный тур конкурса молодых исполнителей и ведущих культурных мероприятий «Арай-2017». Традиционный конкурс проводится в 21-й раз при организации управления культуры и центра народного творчества. Об этом сообщили на прошедшем сегодня брифинге в региональной службе коммуникации.

Целью данного конкурса является воспитание молодежи в духе патриотизма, раскрытие, поддержка и развитие молодых исполнителей эстрадного жанра, выявление молодых талантов среди ведущих-конферансье, повышение исполнительского мастерства участников, создание системы поддержки молодых талантов через выход на профессиональную сцену, телевидение, а также поддержка в участии на республиканских и международных конкурсах.

Ежегодно увеличивается количество претендентов конкурса «Арай», который придает новый импульс популяризации эстрадных песен. Так, в прошлом году заявки на участие в конкурсе подали 293 претендента, а в этому году прошли отборочный тур 512 претендентов.

Финал республиканского конкурса будет оценивать известная звезда казахстанской эстрады, певица, наша землячка Шахизада Байтпатшанова.

«Конкурс «Арай -2017» имеет огромную важность. В данном конкурсе примут участие творческие личности, отобранные из Южно-Казахстанской области. Мне доверили судейство конкурса, и я поддержу только самого талантливого исполнителя. Для одаренного конкурсанта в творческом состязании нет никаких преград», — сказала Шахизада Байтпатшанова.

Особенностью конкурса этого года стало то, что лауреаты областных, городских, международных, республиканских конкурсов, а также заслуженные деятели культуры были направлены в свои районы, где отобрали первых претендентов.

«Во втором туре попытали удачу 127 конкурсантов. Наставники провели отборочный этап работ с претендентами района. В финальном этапе примут участие 36 претендентов, из них 24 исполнителя, 12 ведущих», — сказал директор областного центра культуры и народного творчества Нурлан Адильханов.

В соответствии с правилами конкурса, участники исполнят патриотические песни, а также песни известных композиторов.

Стоит отметить, что путевки на большую сцену благодаря данному конкурсу «Арай» получили такие известные исполнители, как Алтынай Жорабаева, Бауыржан Исаев, Владимир Ступин, Мадина Садвакасова, Аскар Жунисбеков.

Пресс-служба акима ЮКО