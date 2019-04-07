В Шымкенте прошло прослушивание самого масштабного детского музыкального проекта страны «Бала дауысы»

5 апреля в Областном Дворце школьников города Шымкента прошло прослушивание 4-го сезона Национального детского песенного конкурса «Бала дауысы». Жюри, в составе которого популярная казаxстанская исполнительница Салтанат Бакаева, справилось с нелегкой задачей, прослушали более двух сотен талантливых ребят южного мегаполиса.

Путевку в финал конкурса получила Даттатрея Айшани. Она будет представлять город Шымкент на финишной прямой проекта. 11 летняя покорила жюри ярким голосом, артистизмом и уверенным выступлением перед публикой. Особенной впечатление конкурсантка произвела на Салтанат Бакаеву. Звезда казахстанской сцены выразила уверенность в том, что талантливый ребёнок достойно представит свой город в уникальном проекте. Мама Айшани, пришедшая поддержать ее, не смогла сдержать эмоций после объявления результатов. В счастливой улыбке и сияющих глазах читались гордость и неподдельная радость за своего ребёнка.

Осенью Айшани встретится с 16-ю финалистами из других регионов Казахстана в «Звездном доме Мечты», где в рамках подготовки к Суперфиналу они будут посещать уроки вокала, хореографии и актёрского мастерства. 25-27 октября дети примут участие а финальных программах проекта, на которых исполнят новые детские композиции, написанные в рамках конкурса.

Победитель «Бала дауысы–2019» получит грант на обучение в музыкальном учебном заведении и путёвку на поездку в волшебный Диснейленд.