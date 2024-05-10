Маму, бросившую недоношенного ребенка, нашли в Шымкенте

В полиции дали комментарий по делу женщины, бросившую тело своего недоношенного ребенка перед больницей в Шымкенте, передает OTYRAR.

Напомним, 7 мая, около 21:30 неизвестная женщина пришла в областной перинатальный центр №2 (Дархан) и оставила в коробке тело недоношенного младенца.

«По данному факту установлена и задержана жительница города. Возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся следственные мероприятия»,-сообщает ДП Шымкента.

Фото: PIXABAY.COM