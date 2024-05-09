Шымкент чтит героев Великой Отечественной Войны

9 мая в Шымкенте состоялась торжественная церемония, посвященная 79-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Аким города Габит Сыздыкбеков принял участие в возложении цветов к мемориалу «Даңқ», где почтил память героев, отдавших свои жизни за мирное небо над нашей Родиной.

Вместе с ветеранами и тружениками тыла глава мегаполиса минутой молчания выразил глубокое уважение и благодарность всем, кто сражался за свободу и независимость нашей страны.

Особые слова признательности аким адресовал ветеранам Толепбергену Мураталы и Нине Егоровне Мосуновой.

От имени президента РК Касым-Жомарта Токаева им было вручено благодарственное письмо, а также ключи от новых квартир.

Это стало символом заботы и внимания государства к ветеранам Великой Отечественной войны.

Стоит отметить, что по поручению акима города к 79-летию Победы объем помощи ветеранам ВОВ был увеличен с 1 329 120 тенге до 2 000 000 тенге.

Гражданам, приравненным к ветеранам ВОВ, выплачено 166 140 тенге (ранее они получили 132 тысячи тенге).

Не забыты и труженики тыла.

В прошлом году им выплатили 41 400 тенге, в этом году эта сумма увеличилась на 55 380 тенге.

«В эти дни мы с глубоким уважением и благодарностью вспоминаем подвиг наших дедов и прадедов, которые ценой своей жизни отстояли свободу и независимость нашей Родины,» — сказал Габит Сыздыкбеков.

Наша святая обязанность — сохранить память о героях и передать её будущим поколениям. Мы должны сделать всё возможное, чтобы ветераны войны жили в мирное время, окруженные заботой и вниманием.

Казахстан внес огромный вклад в Великую Победу.

Благодаря мужеству и героизму казахстанцев, нынешнее поколение живет в мире и спокойствии.

Подвиг, совершенный ветеранами в годы Великой Отечественной войны, навсегда останется образцом мужества, стойкости и патриотизма.

Ветеран Муратали Толепбергенулы прошел боевой путь: он участвовал в освобождении города Брест, сражался в Украине, Польше, дошел до Германии.

За проявленное мужество и героизм награжден орденом Отечественной войны II–й степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945».

Нина Егоровна Мосунова ушла на фронт юной девчонкой. Она служила радисткой, а затем командиром отделения.

Под артобстрелами и бомбежками она восстанавливала связь, рискуя своей жизнью.

Сегодня мы чествуем не просто героев, мы чествуем живую историю, связующую нас с великим подвигом наших предков.

Их самоотверженность, стойкость и безграничная любовь к Родине – это пример для каждого из нас.

Пусть память о героях Великой Отечественной войны будет вечно жить в наших сердцах!