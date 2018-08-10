В Туркестанской области прошел отборочный этап песенного конкурса «Мой Казахстан», приуроченного к 20-летию Астаны и посвященного творчеству Шамши Калдаякова, сообщает Kazinform.

Конкурс будет состоять из двух этапов: на первом участники исполнят одну песню Шамши Калдаякова, а на втором — произведение другого композитора из Туркестанской области. К слову, желающих поучаствовать в состязании было около 200 человек в возрасте от 15 до 29 лет. И с каждым годом это число растет.

«Место Шамши в музыке особое, он написал почти 300 песен. В этом году будут исполнены 15 его песен, которые ранее не исполнялись. Среди них такие произведения как «Кел, Бурабайға», «Байқоңыр», «Келін келді», «Көккөлдегі кештер-ай», «Егіз мақта», «Ғашық күндер» и написанное на стихи Абая — «Тыңда мені, достарым».

Среди участников состязания прошлых лет есть известные исполнители и звезды отечественной эстрады — Шакизада Байбатжанова, Курман Шойынбаев, Сауле Желдибаева, квартет «Жигиттер».

Финальный этап конкурса состоится 15 августа в областной филармонии имени Ш. Калдаякова, а награждение победителей и гала-концерт пройдут во Дворце «Туркестан».

Цель мероприятия — популяризировать песенное творчество на казахском языке и песни великого композитора среди молодежи, повысить патриотический дух и поддержать молодые таланты.