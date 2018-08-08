Желание участвовать во втором сезоне казахстанской версии всемирно известного шоу талантов I’m a singer выразило более 4000 певцов, передает МИА «Казинформ».

Как рассказал генеральный директор 31 канала Багдат Коджахметов, в адрес организаторов поступило более 4 тысяч заявок на участие от исполнителей из 9 стран (Казахстан, Россия, Украина, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Иран, Беларусь и Армения). В числе казахстанцев около 30 исполнителей широко известны в нашей стране, например, обладатель первого места на конкурсе «Славянский базар» в Витебске Амре (Ернар Садирбаев), есть участники-самородки. Из них уже отобрано 100 певцов и еще 10 в резерве, в финал попадут единицы. Всего будет 15 выпусков, первые 5-6 эпизодов шоу, стартующего в телеэфире 9 сентября, будут посвящены кастингу, чтобы из этих 100 музыкантов отобрать финалистов.

Кстати, теперь в шоу может участвовать желающий из любой страны. Возраст организаторы ограничили — участник должен быть старше 16 лет. Не обязательно, как было в первом сезоне, быть артистом или звездой. Основной критерий — певческий талант. В два раза больше увеличена масштабность павильона. Тем не менее, организаторы ожидают, что в ходе шоу за победу будут бороться настоящие профессионалы, вне зависимости от наличия образования.

Отметим, что в китайской версии I’m a singer в 2017 году участвовал казахстанец Димаш Кудайберген, получивший благодаря проекту огромную популярность.

«Что касается организационных моментов, то на записи телешоу в Китае продаются билеты, и я сам видел, как там выстраивалась очереди из фанатов казахстанского исполнителя, которые готовы были отдать любые деньги, чтобы попасть в зал и вживую услышать кумира. В Казахстане пока такого опыта не было, но в будущем, возможно, к нам на запись шоу специально будут приезжать поклонники таланта того или иного участника из других стран. Сейчас на сайте проекта проходит кастинг зрителей — нам необходимо выбрать 100 человек в зрительный зал со всех регионов страны, которые с помощью специальных пультов будут голосовать за исполнителя. И только тех, кто наберёт более 50 голосов зрителей, будет судить профессиональное жюри. В последних четырех выпусках в декабре, которые будут в прямом эфире, вершить судьбу участников будут жюри и голосование телезрителей суммарно. Финал — 16 декабря», — рассказал Багдат Коджахметов.

Победитель второго сезона получит в подарок сольный концерт во Дворце Республики в Алматы на Наурыз-2019, а также новую песню с ротацией на радио и клип на нее с ротацией на телевидении. Награды предусмотрены для обладателей 2 и 3 мест. Продюсером проекта стал Сержан Молдасанулы, жюри — Сакен Майгазиев и Макпал Жунусова. Ожидается, что членом жюри может стать Макпал Исабекова.