Журналистов ТК «Отырар TV» наградили воины-интернационалисты

Журналистов ТК «Отырар TV» и газеты РАБАТ наградили воины-интернационалисты.

Союз ветеранов Афганистана и локальных войн РК, в рамках проведения мероприятий, посвященных 25-летию образования Вооруженных си РК и 28-летию вывода советских войск из Афганистана, вручил грамоты и благодарственные письма журналистам и сотрудникам ТК «Отырар TV» и газеты РАБАТ, внесшим значительный вклад в пропаганду подвига воинов-казахстанцев и патриотическому воспитанию на их примере подрастающего поколения.

«Когда нам нужна помощь мы сразу приходим к Валентине Куприяновне, и никогда нам ТК «Отырар TV» и РАБАТ не отказали в помощи. Мы общими усилиями поставили памятник воинам-интернационалистам, решаем множество проблем. Хочу поблагодарить коллектив и пожелать всех благ. Удачи вам во всем, и пусть никогда, нигде не будет войн!» — отметил Шарипбай Утегенов, председатель казахстанского Союза ветеранов Афганистана и локальных войн.