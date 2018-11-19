Сегодня стало известно, что медиахолдинг «Отырар» возглавит экс-пресс-секретарь акима Шымкента Айгерим Джумакулова.

Трудовую деятельность Айгерим Джумакулова имеет высшее образование, в 2012 году окончила Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «Регионоведение» факультета «Международные отношения». Трудовую деятельность начала с должности ведущего эксперта службы мониторинга Центра коммуникаций канцелярии Премьер-Министра РК (2012 г.);

Работала главным экспертом службы мониторинга, службы прогнозирования и мониторинга, службы коммуникаций Службы центральных коммуникаций при Президенте РК (2012-2015); была пресс-секретарем акима ЮКО (12.2015 — 08.2016 гг);

Затем была советников акима г. Шымкента, а после возглавила отдел пресс-службы акимата города.

До назначения на должность руководителя медиахолдинга «Отырар» работала руководителем пресс-службы аппарата акимата, пресс-секретарем акимата г. Шымкента.