C нового года планировать свой день станет легче. Во всяком случае точно знать, сколько времени вы потратите на ожидание своего автобуса, вполне реально, говорят в секторе коммуникаций и транспорта отдела ЖКХ, ПТ и АД Шымкента.
Завершается наладка оборудования, которое позволит отслеживать движение каждого автобуса в онлайн-режиме.
Пока охвачены GPS-сетью 440 городских автобусов. Но планы у рулевых транспортного сектора грандиозные. За каждым автобусом можно будет следить, не выходя из кабинета, говорят в секторе коммуникаций и транспорта. Более того, уже в новом году планируется выложить сайт с навигацией в общий доступ. А это значит, отслеживание автобусов будет доступно всем желающим.
«Представьте, вы стоите на остановке, открываете этот сайт в своем телефоне и знаете, когда подойдет тот или иной маршрут. Уже сейчас мы отслеживаем движение 440 автобусов. Но до конца года навигаторы будут установлены на всех шымкентских автобусах. А уже в новом году выложить этот сайт для всех желающих», — рассказал Куат Жуматаев.
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10 Комментариев Включено "Навигаторы в помощь пассажирам городских автобусов"
Главное не забудьте разработать приложение для смартфонов. Существует аналогичный проект-прога «citybus» много багов, мало маршрутов и gps не всегда адекватно работает. Так что если будет разработана для сайта такая программа цены ей не будет.
Так сайт уже есть: http://www.citybus.kz/shymkent
и что, реально работает? Можно уже отсматривать?
И сайт уже есть? А чего тогда не афишируют? Или это просто схема движения каждого маршрута? Утром обязательно гляну — завтра целый день ездить по городу. Хотя бы две поездки запланирую))))))
Ну вот и все прояснилось — это просто карта со схемами всех маршрутов. А вот передвижения автобусов по каждому конкретному маршруту не наблюдается. Эх, Владимир… Вводите людей в заблуждение(((((
Не на всех маршрутах прослеживаются автобусы. Может, не все автобусы оснастили, а может повыключали GPS трекеры.
Посмотрите, к примеру 82 маршрут. Там хорошо наблюдается передвижение автобусов.
На сайте http://www.citybus.kz можно уже сейчас наблюдать за передвижением автобусов Алматы и Шымкента, к сожалению не на всех автобусах Шымкента установлены GPS трекеры.
Приложение для смартфонов уже около месяца существует! Зайдите на Google Play Market и скачайте CityBus, автор GUIDEJET, выбирайте Шымкент и наблюдайте! )))
Нихрена не работает !!!!
Балаболы, прошло более 4 лет, где ?