Навигаторы в помощь пассажирам городских автобусов

C нового года планировать свой день станет легче. Во всяком случае точно знать, сколько времени вы потратите на ожидание своего автобуса, вполне реально, говорят в секторе коммуникаций и транспорта отдела ЖКХ, ПТ и АД Шымкента.

Завершается наладка оборудования, которое позволит отслеживать движение каждого автобуса в онлайн-режиме.

Пока охвачены GPS-сетью 440 городских автобусов. Но планы у рулевых транспортного сектора грандиозные. За каждым автобусом можно будет следить, не выходя из кабинета, говорят в секторе коммуникаций и транспорта. Более того, уже в новом году планируется выложить сайт с навигацией в общий доступ. А это значит, отслеживание автобусов будет доступно всем желающим.

«Представьте, вы стоите на остановке, открываете этот сайт в своем телефоне и знаете, когда подойдет тот или иной маршрут. Уже сейчас мы отслеживаем движение 440 автобусов. Но до конца года навигаторы будут установлены на всех шымкентских автобусах. А уже в новом году выложить этот сайт для всех желающих», — рассказал Куат Жуматаев.