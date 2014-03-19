Утерянные дипломы и аттестаты можно восстановить в ЦОНе

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Желающих восстановить утерянные дипломы и аттестаты немало

Получить дубликаты утерянных дипломов и аттестатов теперь можно будет в ЦОНах города. Центр обслуживания населения опробовал новый пилотный проект, который значительно упростит восстановление утерянных документов о среднем и высшем образовании.

Многие горожане уже опробовали новый проект на себе
Многие горожане уже опробовали новый проект на себе

Потеряв диплом об окончании вуза, 24-х летний Султанбейбарс Дуйсенбек не ожидал, что восстановить его не составит особого труда. Узнав о том, что получить дубликат диплома в кратчайшие сроки можно в любом ЦОНе города, парень обрадовался. Ведь без документа о высшем образовании Султанбейбарс не мог устроиться на работу.

Султанбейбарс Дуйсенбек: «Без диплома о высшем образовании устроиться на нормальную работу невозможно. А восстанавливать его очень долго и дорого. Знакомые сказали, что появилась новая программа. Пришел узнать. Оказалось, действительно, можно быстро восстановить потерянные документы. Хорошо было бы, если бы этот проект утвердили».

Желающих восстановить утерянные дипломы и аттестаты немало
Желающих восстановить утерянные дипломы и аттестаты немало

По словам сотрудников центра обслуживания населения, пилотный проект пока не утвердили. Но за месяц пробной работы он успел понравиться горожанам. Еще бы, ведь список необходимых документов для получения дубликатов сократился: выписка из объявления об утере в газете теперь не нужна. Достаточно принести удостоверение личности, справку с бюро находок и заявление.

Еркебулан Алсеитов, заместитель директора ЦОН: «Проект опробовали, оказался очень действенным. Теперь мы ждем стандарты. Как только их утвердят, проект сразу вступит в силу».

К слову, если проект утвердят, восстановить дипломы и аттестаты в ЦОНах смогут как граждане РК, так и люди, постоянно проживающие на территории нашей страны. Плюс ко всему — эта услуга будет бесплатная.

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5 Комментариев Включено "Утерянные дипломы и аттестаты можно восстановить в ЦОНе"

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жанар

жақсы жаңалық екен!

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
3 лет 5 месяцев назад
Меруерт

Керемет!!! Уакытты унемдейди!!! Менин ойымша осындай кызмет турлеринин барлыгы Казакстан тургындары ушин тегин болуы керек!!! АЛГА КАЗАКСТАН!!!

Голос ЗА30Голос ПРОТИВ Ответить
2 лет 9 месяцев назад
Назия

В данной момент работает? Или ще не утвердили?

Голос ЗА10Голос ПРОТИВ Ответить
1 год 10 месяцев назад
Анапа

Проект о восстановление диплома еще не закрыли он работает? У меня супруг потерял диплом, а без диплома он не может работать(((

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
1 год 1 месяц назад
Улмекен

Утерян диплом

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
12 часов 1 минута назад
wpDiscuz