Утерянные дипломы и аттестаты можно восстановить в ЦОНе

Получить дубликаты утерянных дипломов и аттестатов теперь можно будет в ЦОНах города. Центр обслуживания населения опробовал новый пилотный проект, который значительно упростит восстановление утерянных документов о среднем и высшем образовании.

Потеряв диплом об окончании вуза, 24-х летний Султанбейбарс Дуйсенбек не ожидал, что восстановить его не составит особого труда. Узнав о том, что получить дубликат диплома в кратчайшие сроки можно в любом ЦОНе города, парень обрадовался. Ведь без документа о высшем образовании Султанбейбарс не мог устроиться на работу.

Султанбейбарс Дуйсенбек: «Без диплома о высшем образовании устроиться на нормальную работу невозможно. А восстанавливать его очень долго и дорого. Знакомые сказали, что появилась новая программа. Пришел узнать. Оказалось, действительно, можно быстро восстановить потерянные документы. Хорошо было бы, если бы этот проект утвердили».

По словам сотрудников центра обслуживания населения, пилотный проект пока не утвердили. Но за месяц пробной работы он успел понравиться горожанам. Еще бы, ведь список необходимых документов для получения дубликатов сократился: выписка из объявления об утере в газете теперь не нужна. Достаточно принести удостоверение личности, справку с бюро находок и заявление.

Еркебулан Алсеитов, заместитель директора ЦОН: «Проект опробовали, оказался очень действенным. Теперь мы ждем стандарты. Как только их утвердят, проект сразу вступит в силу».

К слову, если проект утвердят, восстановить дипломы и аттестаты в ЦОНах смогут как граждане РК, так и люди, постоянно проживающие на территории нашей страны. Плюс ко всему — эта услуга будет бесплатная.