В Шымкенте готовы начать производство собственных беспилотников *

Сотрудники товарищества с ограниченной ответственностью «РобАвиа» провели последние испытания беспилотных самолётов собственного производства и готовы к их массовому выпуску. Это единственное в республике предприятие занимающееся разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов. Как говорят конструкторы самолёты могут широко использоваться в народном хозяйстве.

На последние испытания специалисты ТОО «РобАвиа» привезли две модели беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Самрук-3М» и «Самрук-5М». Вес каждой модели от 20 до 30 килограмм. Но, несмотря на небольшие размеры, беспилотники, управляемые с земли, могут выполнять большое количество задач и стать незаменимыми в народном хозяйстве.

Виталий Сауляк, генеральный конструктор ТОО «РобАвиа»: «Зона применения БПЛА, прежде всего, народное хозяйство. Это охрана нефте- и газопроводов, лесных массивов от пожаров, есть специальное оборудование, которое позволяет следить за очагами огня и т. д. Стоимость таких услуг гораздо меньше, чем большой авиации».

Технические характеристики беспилотных летательных аппаратов подстать настоящим самолётам малой авиации. Они вмиг развивают скорость от 70 до 150 км/час и поднимаются вверх на высоту 7000 метров, при этом могут нести груз весом в 10 килограмм. Ресурс позволяет беспилотникам находиться в воздухе до десяти часов и, в зависимости от установленного оборудования, покрыть расстояние в тысячу километров. Управляется самолёт при помощи компьютера, на дисплее которого отражаются все параметры полёта. На случай аварийной посадки предусмотрен парашют. Разрабатывала беспилотники международная команда.

Александр Велесек, соучредитель ТОО «РобАвиа»: «Компания РобАвиа разработала несколько видов беспилотных летательных аппаратов. Мы являемся единственной компанией в Республике Казахстан, у которой разработаны и готовы к использованию БПЛА. Мы находимся в городе Шымкент. К работе были привлечены несколько известных специалистов из России. Летательные аппараты имеют очень высокую эффективность, ввиду малой себестоимости производства, эксплуатации и сервиса».

Компания «РобАвиа» может в месяц выпускать от пяти до десяти беспилотных летательных аппаратов и приглашает к сотрудничеству областные власти и все заинтересованные организации.

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