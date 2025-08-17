Чистый город под контролем дронов

В Шымкенте с помощью дронов выявили нарушения экологических правил. В рамках акции «Чистый город» полицейские проводят ежедневные рейды, чтобы выявлять и предотвращать факты нарушения правил благоустройства.

В ходе рейдов дрон зафиксировал, как грузовики вывозили и выгружали мусор в несанкционированных местах. По словам полицейских, это одно из самых распространённых нарушений в сфере благоустройства.

Нарушителей оперативно установили и привлекли к административной ответственности. В полиции отмечают: использование дронов — эффективный способ контролировать труднодоступные территории и предотвращать экологические правонарушения.

Куат Миркасов, заместитель начальника управления полиции Абайского района: «Полиция с помощью дронов в рамках акции «Чистый город» выявляет нарушителей правил благоустройства и проводит рейды. Техника позволяет фиксировать факты незаконного выброса мусора, в том числе крупногабаритными грузовиками, которые оставляют отходы в несанкционированных местах. Нарушителей оперативно устанавливают и привлекают к административной ответственности. Благодаря дронам выявлять правонарушения стало проще и быстрее. Сотрудники полиции призывают горожан соблюдать правила благоустройства и поддерживать чистоту в городе».

Полицейские призывают горожан строго соблюдать правила благоустройства и напоминают: чистоту и порядок можно обеспечить только совместными усилиями.