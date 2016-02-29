В ЮКО новый руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог

На должность руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО назначен Нурлан Мархабатулы Байгут.

Нурлан Мархабатулы Байгут — 1974 года рождения, образование высшее, инженер-экономист.

Начал свою трудовую деятельность в Шымкентском налоговом комитете, занимал ответственные должности в департаменте по управлению коммунальной собственностью и активами области, работал главным инспектором акима области, заместителем акимов Тюлькубассского и Толебийского районов, руководителем областного управления строительства.

С 2010 года работал на должности главного инспектора акима области организационно-инспекторского отдела.