DagrSol — поисковая система для заработка денег в интернете

Шымкентцев познакомили с работой новой компании. DagrSol Searching Engine Inc. является ведущей Ай- Ти-компанией не только в казахстанском информационном пространстве, DagrSol стремительно набирает обороты и в международном масштабе.

Уже перед началом конференции пришедшие гости бурно обсуждали инновационный подход этой компании к каждому потребителю. Шымкент является вторым городом после Астаны, где прошла конференция. Как говорит президент компании Артем Гурин, потенциал нашего южного города очень высок, и они не случайно выбрали именно Шымкент.

Артем Гурин, президент DagrSol Searching Engine Inc.: «DagrSol — это поисковая система нового поколения. И представители компании доходчиво, внятно и понятным языком для самого простого обывателя объясняли всем слушателям, что DagrSol — это больше, чем просто поисковая система. Это будущее интернета, информационного пространства, неограниченных финансовых возможностей…»

Как объяснили представители компании DagrSol, они связующее звено между пользователем и рекламодателем в интернете. Конференция прошла блестяще. Все те, кто побывал на ней, узнали так много нового, что после завершения еще долго задавали вопросы организаторам. И выразили надежду, что подобная конференция пройдет еще не раз в нашем городе. После Шымкента аналогичная конференция пройдет в Алматы.

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