Не выдавать кредиты без разрешения супругов предлагают казахстанские депутаты

Нет согласия супруга — нет кредита.

В Казахстане обсуждается законопроект, при принятии которого, супруги не смогут оформлять кредиты и рассрочки без согласия своей второй половинки. Депутаты уверены, новелла поможет защитить права заёмщиков. Страну захлестнула волна лудомании, казахстанцы бездумно берут займы, чтобы сделать очередную ставку. Но и без зависимости, люди берут немало кредитов в банках, МФО, и ломбардах. Их выплата, в случае чего, по закону, ложится на членов семьи, в том числе на жен и мужей. Юристы говорят, законопроект нужен, он поможет защитить супругов от бездумных поступков вторых половинок.

«У меня в практике был спор, когда супруг при разводе, они делили имущество с женщиной, с супругой, и супруг придумал схему, чтобы супруге не досталось много имущества. Когда он понял, что он проиграет и имущество разделят, он взял и принес несколько долговых расписок, что якобы он для покупки квартир и машин, которые делили занимал деньги и бедная супруга получая имущество на нее навешали долгов», — говорит Сергей Уткин, юрист.

Подобный законопроект, говорят юристы, поможет избавиться от кредитного наследства супругов, если вторая половина не давала своего разрешения на взятие займа. Против новеллы выступили представители ассоциации финансистов Казахстана. Там уверены, это вмешательство в семейно-брачные отношения, супруги станут зависимы друг от друга.

«Мы вторгаемся в особенности брачно-семейно отношений и ставим правоспособность иметь права и обязанности заключать сделки в зависимость от другого лица. Ставится идея, что норма направлена, чтобы снизить вовлечение одного из супругов в игромании. Но почему не ставить такие ограничения к организаторам азартных игр? Чтобы когда они принимали ставки, пари проверяли состоятельность лица и наличие каких-то обязательств», — говорит Назар Рахимов, управляющий директор по юридическим вопросам ассоциации финансистов Казахстана.

Казахстанцы разделились во мнении. Одни уверены, таким образом супруги смогут знать о долговом бремени своей второй половины. Другие говорят, это посягательство на свободу отдельно взятого гражданина страны.

Общественники обеспокоены и тем, что согласие супруга может стать инструментов для шантажа, немало женщин находятся в финансовой зависимости от своих мужей. И не повлечет ли он увеличение количества желающих развестись. Сейчас проект находится на обсуждении.