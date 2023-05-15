Блогеров в Казахстане обяжут платить налоги

Депутат Айдос Сарым рассказал о новом законопроекте, который обяжет инфлюенсеров платить налоги и помечать рекламный контент.

Законопроект включает понятие «инфлюенсер», то есть человек,который продает товары, пользуясь своей известностью.

«Пользователи соцсетей, когда заходят в Instagram, Facebook должны различать, что является рекламой, а что нет. Должны быть соответствующие пометки… Мы никого не собираемся «убивать». Многие страхи и опасения связаны с тем, что есть презумпция недоверия власти. Власть не желает непременно задушить, зарегулировать. Есть налоговые отношения, есть вопрос справедливости, честности. Мы должны защищать своих людей. Многие граждане лишились своих денег из-за пирамид и прочих вещей. У блогера должен быть счет, налоговый инспектор должен видеть, что туда поступают деньги. И с этого должны платиться налоги», — сказал Мажилисмен Айдос Сарым.

Законопроект также предусматривает автоматический перевод контента на казахский язык и возможность модерации контента на казахском языке со стороны онлайн-платформ. Штраф за неправомерную информацию может составить около 2 МРП.