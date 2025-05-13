Реклама фастфуда влияет на рост детского ожирения

Яркая и привлекательная реклама фастфуда влияет на пищевое поведение детей. Международное исследование показало: даже несколько секунд ролика с вредной едой могут привести к перееданию и, как следствие, ожирению. Врачи и психологи бьют тревогу и призывают родителей быть внимательнее — ведь привычки формируются с детства.

Реклама влияет на рост детского ожирения. Такие данные представили на Европейском конгрессе по ожирению. В исследовании приняли участие 240 детей и подростков в возрасте от 7 до 15 лет. Их разделили на группы, каждая из которых просматривала рекламу продуктов с высоким содержанием жира, сахара или соли. Результаты показали: даже краткий просмотр такой рекламы вызывает значительное увеличение потребления калорий.

Эмма Болейнд, профессор, ведущий автор исследования: «Наши результаты впервые наглядно показали, что даже краткая реклама нездоровой пищи увеличивает потребление калорий детьми и подростками до уровня, который в долгосрочной перспективе может привести к набору веса. Важно, что брендовая реклама, на которую сегодня нет глобальных ограничений, тоже способствует перееданию».

Учёные призывают пересмотреть рекламную политику, чтобы защитить детей от влияния маркетинга на пищевое поведение. Диетологи подтверждают выводы исследования. Вредную пищу зачастую рекламируют с помощью ярких образов, вызывая положительные ассоциации у ребенка.

Луиза Алтынбеккызы, диетолог-нутрициолог: «Используют мультяшные персонажи, яркие расцветки. Фастфуды и пищевые продукты, когда рекламируют, они скрывают их вредные свойства, они говорят, что дают силу и энергию человеку».

Психологи отмечают: пищевые привычки формируются с раннего возраста. Именно родители должны закладывать правильное отношение к еде.

Акмарал Абдикеримова, психолог: «На чем вырос ребенок, его вкусовые рецепторы, тело к чему привыкло, к тому и будет стремиться. Даже пример приведу, моя племянница, она прекрасно знает с детства, что газировка — это вредно. Даже, если в 3 годика скажи, будешь? Она говорит — это вредно, я не буду. Важно, что дома дают детям».

Если взрослые сами регулярно употребляют фастфуд, при этом призывая ребёнка есть полезную пищу, — такие наставления не работают. Последовательность, осознанный выбор продуктов и здоровая атмосфера в семье — главное условие формирования правильного отношения к питанию у детей, уверены специалисты.