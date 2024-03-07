Казахстанцы обсуждают новый законопроект о запрете на рассрочку

Ограничение на кредитование позволит отрезвить казахстанцев, которые бездумно набирают кредиты и рассрочки.

Немало людей, говорят общественники, щеголяют новым айфоном, часами и хвастаются последней моделью плазменного телевизора, когда на элементарные продукты питания денег не хватает.

«Если есть какая-то проблема с кредитной историей, кредитовать таких людей нельзя. Люди только для того, чтобы хвастаться в огромные долги лезут. Это как болезнь, человек зарабатывая 300 тысяч тенге в месяц, чтобы закрыть кредиты, тратит 200 а то и больше», — говорит Асхат Нурлыбаев, депутат.

Законотворцы также решили ограничить сумму потребительского кредита. Его максимальный предел теперь до 5 миллионов тенге в банках и до 2 миллионов в микрофинансовых организациях. Это не позволит казахстанцам оформлять слишком много займов, чтобы не попасть в долговую яму. Но есть и иная сторона медали. Некоторые берут кредиты, потому что на свои небольшие зарплаты не могут позволить купить технику, домашнюю утварь и даже продукты. И если ограничить их в кредитовании, они могут остаться без средств к существованию.

«Люди почему обращаются к МФО, потому что не хватает зарплаты даже на какие-то базовые потребности, соответственно ему приходится, если доход маленький ничего не сделаешь, хоть сокращай, хоть оптимизируй свой бюджет, получается опять же надо увеличивать свой доход», — говорит Жанибек Айгазин, финансист.

Сейчас кредиты имеют около 8,5 миллионов казахстанцев. Просроченные долги у миллиона шестисот тысяч человек. Общая сумма долга, просроченного больше чем на 90 дней, составляет около 1,7 трлн тенге. Решение проблемы, говорят экономисты, сделать займы подъемными для обслуживания.

«Проблема в том, что у нас ставки, по которым кредитуют банки, они выдуманы с потолка и имеют никакого экономического обоснования. Ставки должны быть такими, чтобы люди могли платить, сколько заработал вот такая ставка, это показатель рентабельности экономики», — говорит Марат Абдурахманов, экономист.

Эксперты говорят, нужно также повышать финансовую грамотность казахстанцев, создавать новые хорошо оплачиваемые рабочие места, а молодежь должна выбирать профессию с учетом востребованности и заработной платы.