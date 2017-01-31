Акимат Шымкента проводит онлайн-опрос среди горожан. В интернет-анкете шымкентцев просят назвать главную проблему города, оценить работу акимата, рассказать о том, как изменился город за последний год и честно признаться — верят ли они сотрудникам акимата или нет.
Результаты опроса, по заверениям властей, помогут им улучшить свою работу, а значит позволят качественнее и эффективнее служить жителям.
Анкета составлена на казахском и русском языках, ее заполнение не отнимет у вас много времени, а ответить на вопросы акимата можно ЗДЕСЬ.
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7 Комментариев Включено "Акимат Шымкента просит горожан поставить ему оценку"
Вкусного города.. На КоШкарке этот гурман,, что анкету составлял — не бывал видимо,, КРЫСы как бегали — так и бегают — Аке кто деньги сКРЫСил??) Больше не получишь, скоро уволю тебя за несоответствие с занимаемой должностью*)
А так то неуд поставил — потому как ни там копает*) Если последние деревья ещё с моей улицы передвинет и заставит дышать Казахстанцев с улицы Байтурсынова выхлопными газами с будущего шоссе под окном — взорвусь и в Гринпис и ООН по правам человека напишу маляву,, город или мегаполис из начально задумывался как безопасное место для жизни — чего не вижу и не ощущаю.. есть кто со мной подпишется — жми лайк — посмотрим сколько нас!?!))
неуд поставила Абайскому акимату и прокуратуре за обман, обещали сделать модернизацию дома показательную, а наделе дом после ремонта в ужасном состоянии страшно на него смотреть и тем более комиссии по приему ремонта не было. Людей заставили платить за некачественный и недоделанный ремонт., по пр. Республики 40
Пока не будет наведен порядок с теплоснабжением и тарифами за комуслуги, оценка ДВА за Вашу деятельность. А велосипедики ваши тут ни при чем.
Каратау мкр ТУРАН 10 жыл бойы ауыз суы жок, тасып ишип келемиз, су маселеси шешилер емес…. осыган жауап беруинизди суранамыз
Аким поменяй свою команду слабые они у тебя. Мышление совковое.Как лебедь рак и щука. Каждый тянет в свою сторону.