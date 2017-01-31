Акимат Шымкента просит горожан поставить ему оценку

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Акимат Шымкента

Акимат Шымкента проводит онлайн-опрос среди горожан. В интернет-анкете шымкентцев просят назвать главную проблему города, оценить работу акимата, рассказать о том, как изменился город за последний год и честно признаться — верят ли они сотрудникам акимата или нет.

Результаты опроса, по заверениям властей, помогут им улучшить свою работу, а значит позволят качественнее и эффективнее служить жителям.

Анкета составлена на казахском и русском языках, ее заполнение не отнимет у вас много времени, а ответить на вопросы акимата можно ЗДЕСЬ.

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7 Комментариев Включено "Акимат Шымкента просит горожан поставить ему оценку"

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пил@дос

Вкусного города.. На КоШкарке этот гурман,, что анкету составлял — не бывал видимо,, КРЫСы как бегали — так и бегают — Аке кто деньги сКРЫСил??) Больше не получишь, скоро уволю тебя за несоответствие с занимаемой должностью*)

Голос ЗА5-2Голос ПРОТИВ Ответить
3 месяцев 3 дней назад
пил@дос

А так то неуд поставил — потому как ни там копает*) Если последние деревья ещё с моей улицы передвинет и заставит дышать Казахстанцев с улицы Байтурсынова выхлопными газами с будущего шоссе под окном — взорвусь и в Гринпис и ООН по правам человека напишу маляву,, город или мегаполис из начально задумывался как безопасное место для жизни — чего не вижу и не ощущаю.. есть кто со мной подпишется — жми лайк — посмотрим сколько нас!?!))

Голос ЗА17-2Голос ПРОТИВ Ответить
3 месяцев 3 дней назад
Лариса Николаевна

неуд поставила Абайскому акимату и прокуратуре за обман, обещали сделать модернизацию дома показательную, а наделе дом после ремонта в ужасном состоянии страшно на него смотреть и тем более комиссии по приему ремонта не было. Людей заставили платить за некачественный и недоделанный ремонт., по пр. Республики 40

Голос ЗА20Голос ПРОТИВ Ответить
3 месяцев 3 дней назад
Просто Я

Пока не будет наведен порядок с теплоснабжением и тарифами за комуслуги, оценка ДВА за Вашу деятельность. А велосипедики ваши тут ни при чем.

Голос ЗА80Голос ПРОТИВ Ответить
3 месяцев 3 дней назад
МАКСАТ

Каратау мкр ТУРАН 10 жыл бойы ауыз суы жок, тасып ишип келемиз, су маселеси шешилер емес…. осыган жауап беруинизди суранамыз

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
3 месяцев 3 дней назад
Пчела
Зачем нужен данный опрос? Акимату, ровно как и акиму люди, которые дружат с головой не верят. Это опять шаг популизма? Ой, конечно город стал краше, улицы чистые, мусора нет. Все это бла, бла, бла никогда не кончится. ВЫ проехали по улицам города? Асфальт уложенный пару лет назад весь «ушатался», кто за это ответить? Подрядчик восстановит-будет ответ. Да в нормальных странах этого не бывает. Наш аким учился в Германии, он там что дорог не видел? Да еще денег жалко, которые были «освоены» на этой стройке. Одни и те же подрядчики, береке, отау строй и еще пару тройку бракоделов. Зачем гранитный бордюр?… Показать весь текст »
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3 месяцев 3 дней назад
xtk

Аким поменяй свою команду слабые они у тебя. Мышление совковое.Как лебедь рак и щука. Каждый тянет в свою сторону.

Голос ЗА40Голос ПРОТИВ Ответить
3 месяцев 3 дней назад
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