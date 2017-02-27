До 18 градусов тепла обещают Шымкенту последние дни февраля. Прогноз погоды явно дает понять, что для южного и теплого города страны зима закончилась. Конечно, еще будет холодно, но уже не так…

По сообщениям РГП «Казгидромет», в Шымкенте 27 и 28 февраля ожидается переменная облачность, но преимущественно солнечно.

Температура воздуха прогреется 27 февраля до 18 градусов выше ноля, 28 февраля — до 15 градусов тепла. В городе будет ощущаться небольшой ветерок до 9 метров в секунду, атмосферное давление — 721 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха не превысит 60%.

В связи с повышением температуры в горных районах ЮКО продолжает сохраняться опасность схода лавин, предупреждает оперативная служба ДЧС ЮКО.