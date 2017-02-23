Про теплицы. Как халатное отношение может привести к уничтожению действующего предприятия

Пользователь социальных сетей Болат Байжан на своей страничке в Фейсбуке опубликовал обращение, касающееся теплиц в Шымкенте. Обращение не имеет конкретного адресата, хотя изобилует интересными деталями. И очень ярко проиллюстрировано. Приводим его полностью.

Прошу Вас всех ознакомится и дать правовую оценку руководству АО «…» по факту халатности и бездействия по сохранению, принадлежащего данному акционерному обществу, комплекса минитеплиц в количестве 100 теплиц, общей площадью 50 000 кв. м., расположенных по адресу, ЮКО, город Шымкент мкр. «…».

Данный объект был построен в 2009 году и на его строительство было потрачено больше 300 000 000 /трехсот миллионов/ тенге в ценах 2009-2010 годов, объект-комплекс мини-теплиц не действует с 2010 года, однако объект в течении 7 лет не законсервирован и в настоящее время приведен в полную негодность, разрушено буквально все, оборудование приведено в полную негодность.

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Деньги государственные и выделялись из бюджета РК, кем эти деньги были отмыты, а государство не досчиталось даже по настоящим меркам просто огромную сумму. Объект первый год работал но по непонятным причинам был закрыт, других покупателей на эти теплицы нет, слишком дорого. Хотя после консервации теплиц, необходимо было разобрать оборудование и заскладировать, для последующей передачи следующему хозяину, но руководство АО «…» ни разу за это время не приехало на объект не приняло мер к сохранности объекта и оборудования на нем. В настоящее время по скромным прикидкам данные теплицы стоят максимум 30 миллионов тенге и то это стоимость металлического каркаса и земли.

Напрашивается вопрос, кто несет ответственность за безалаберное отношение к государственному имуществу, хотя, по сути, это наши народные деньги. Получается государство в лице нерадивых чиновников одной рукой выдает кредиты на строительство таких комплексов, эти деньги отмываются, для фикции строится теплицы, которые работают один год, потом оно закрывается и по этой сумме выданного кредита, этот объект обратно выставляется на продажу, хотя этот объект не стоит таких вложенных в него денег. Данные теплицы в последующем начинают простаивать и приходит в негодность, хотя все имеющееся оборудование можно было вовремя снять и заскладировать, для последующей передачи новому владельцу.

Неужели наше государство настолько богатое, что может выбросить на ветер эти суммы. И получается, что никто не несет ответственности за такое разгильдяйство иначе никак не назовешь данную ситуацию.

Пользователи социальных сетей уже переадресовали это сообщение различным пресс-службам, в том числе отметили аккаунт Генеральной прокуратуры.

Автор Народные новости