В Шымкенте площадь теплиц увеличилась до 209 гектаров

В Шымкенте растет интерес к тепличному хозяйству. Сейчас на территории города имеется 209 гектаров тепличных комплексов.

Об этом рассказали в управлении сельского хозяйства. Из 209 гектаров 71 гектар приходится на промышленные теплицы. В этих комплексах ежегодно производится более 17 тысяч тонн томатов, огурцов и других видов овощей. Эта продукция реализуется на внутреннем рынке и на внешнем.

В рамках программы инвестиционного субсидирования, утвержденной Министерством сельского хозяйства, 25 процентов тепличных расходов выплачивается от государства.

Кроме того, программа кредитования под низкие проценты оказывает поддержку предпринимателям. Также предусмотрена субсидия на удобрения и семена, необходимые для теплицы