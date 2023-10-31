В шымкентских школах построили теплицы

В Шымкенте к сельскому хозяйству начинают приобщать уже со школы. В 16 учебных заведениях организовали теплицы, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Сначала были просто грядки в виде эксперимента, потом всё стало серьёзнее. Ученики сейчас внедряют новые технологии. Они создали недорогую «умную» теплицу, которая сама открывает окна, поливает и сообщает о проблемах.

В школе-лицее №89 уроки биологии проходят не в классе, а в уютной теплице. Здесь ученики осваивают практические навыки. И так увлеклись, что сами создали оазис во дворе учебного заведения. На грядках зреют маракуйя, апельсины, лимоны, бананы разных сортов. Экзотические для южного региона фрукты школьники собирают несколько раз в год.

Ученик 10-го класса Нурлыбек Кучкаров к созданию экспериментального участка подошёл основательно. Вместе с учителем они разработали систему полива и проветривания.

«50% работы выполняется вручную, остальная часть – с помощью технологий. Мы можем управлять системой из любой точки мира. Одно нажатие кнопки и увеличиваем влажность, подключаем генератор тумана, систему освещения и даже можем включить водопад», — говорит Нурлыбек Кучкаров , ученик школы-лицея №89 г. Шымкента.

В школьной теплице всегда много детворы. Ухаживать за растениями для школьников оказалось делом увлекательным и ответственным. Такие полезные и практические уроки нравятся и педагогам.

«В первую очередь мы ставили цель – приобщить учащихся к этому делу. Но в период работы научных проектов у них был очень большой интерес к этой сфере науки, и вот они в данный момент очень обширно ведут научную работу по всем растениям тропическим, которые у нас здесь имеются», — говорит Асия Наримбетова, заместитель директора школы-лицея №89 г. Шымкента.

Такие «живые» лаборатории в Шымкенте сейчас есть в 16 школах. Установили их на спонсорские средства. Труд сделали частью воспитательного процесса.

«В теплицах дети могут получать новые знания вне занятий. Также во всех образовательных организациях открыты кружки. Охвачено более 95 тысяч учащихся», — говорит Майра Абдираимова, заместитель руководителя управления образования г. Шымкента.

Ребята наблюдают, как появляются первые ростки, делают заметки, собирают свой первый в жизни урожай. Учителя говорят, что потом маленькие огороды в виде овощей или фруктов на подоконнике появляются у многих детей дома.