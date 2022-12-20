В Туркестанской области нечем отапливать теплицы

В зимние месяцы возможен резкий рост стоимости овощей из южных районов Туркестанской области.

И как уверяют сельхозпроизводители проблема не в желании аграриев обогатиться, а в отсутствии необходимых условий для выращивания парниковых огурцов и помидоров. Для производства в теплицах овощей в зимнее время необходим уголь, а именно с ним сейчас у аграриев возник дефицит.

Крупнейший тепличный комплекс на юге страны, где выращивают больше миллиона штук рассады переживает не лучшие времена. Из-за дефицита угля, нынешний урожай под угрозой. Помидоры, огурцы, болгарский перец, баклажаны и другая рассада не переносят колебаниий температуры. Даже небольшое понижение тепла в парнике и растения испытывают стресс.

«Угля нет, отапливать теплицу нечем. Урожай гибнет. Вот, это практически готовый урожай был. Сейчас я уже потерял около 30 – 40 миллионов тенге», — рассказывает один из местных предпринимателей.

Работники теплицы уверяют, что угля у них практически не осталось в запасе. Только две тонны, этого хватит на пару дней. Да и то очень плохого качества.

«Специалисты говорят, что вагоны есть. В Шубаркуле угля достаточно. У нас, у фермеров, есть деньги. Но, уголь приобрести мы не можем. Его у нас нет в наличии. Мы подозреваем, что это искусственный ажиотаж, чтобы взвинтить цены на топливо. То есть, вместо прежних 18 тысяч тенге за тонну, они, наверное, хотят поставить цены в 25 тысяч тенге», – говорит руководитель объединения крестьянских хозяйств области Данияр Калтаев.

«Привозят раз в неделю три вагона, но этого не хватает. Никто из тепличников не получает субсидии от государства. Стоимость нашей продукции была совсем низкая. Больше 50% хозяйств уже закрылись. Если этот урожай я потеряю, то все, закроюсь. А помидоры и огурцы у нас вырастут в цене до 2 тысяч тенге за килограмм. Так как Сарыагашский и Казыгурсткий районы на 100% обеспечивает страну продовольствием«, – предупреждает председатель агрофирмы Турсун Тасходжаев.

В железнодорожном тупике, где разгружается уголь «черного золота» действительно нет, а спецтехника простаивает. Но по словам представителей управления энергетики, топлива вполне достаточно. Кроме того, чиновники уверяют, что до сегодняшнего дня уже завезено порядка 80% твердого топлива.

«С началом отопительного сезона со стороны «Казахстан Темир Жолы» у нас образовалась нехватка вагонов. Кроме того, со стороны министерства индустрии и инфраструктурного развития звучит мнение, что теплицы как бизнес-субъекты должны сами приобретать уголь. Но в течение 2-3 дней на ж/д тупик в Сарыагашском районе прибудут 80 полувагонов с углём и проблема решится»,- обещает специалист областного управления энергетики Марат Байгунусов.

Сельхозпроизводители уверяют, что только в Сарыагашском районе насчитывается более 1200-от гектаров, на которых расположены теплицы. Для поддержания температуры свыше 18 градусов тепла, в парниках необходимо как минимум 500 тысяч тонн угля в сезон.