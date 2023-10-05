Владельцам теплиц, пострадавшим от снегопада заплатят дотации

Электроэнергию, уголь и газ теплицам впервые будут субсидировать, передает OTYRAR.

Дотации планируют платить в межсезонье на один культурооборот овощей в защищенном грунте. Каких именно, будут утверждать в местных акиматах.

Это решение приняли после того как аграрии пострадали от сильного снегопада. Правда, для того, чтобы получить субсидии у фермерского хозяйства должен быть сертификат соответствия технологиям производства в соответствии с национальным стандартом.

«По всем вопросам стандартизации нужно обращаться в комитет технического регулирования. Также стоит добавить. В порядок субсидирования внесены изменения в порядок субсидирования на семена в среднем около 30% «, — говорит Дамир Егизбаев, пресс-секретарь МСХ РК.

Субсидируются также расходы по строительству и расширению тепличных комплексов. Но владельцы тепличных хозяйств говорят, даже с такими мерами поддержки, многие предприниматели на грани разорения.

У Нуржана Умарова зимой снегом завалило несколько гектаров теплиц. Говорит, до сих пор не может их восстановить, и даже задумался уйти из этого бизнеса. Только в Сарыагашском районе на продажу выставлены четверть всех имеющихся теплиц. Фермеры говорят, бизнес не приносит доход, рабочая сила стоит дорого, а местные овощи на рынке не востребованы, зарубежные дешевле.

«Чем в Узбекистане у нас дороже рабочая сила выходит, из-за этого теплицы очень страдают, и у нас 30% теплицы закрывают. У нас около 1,5 тысяч гектаров, мы смело можем обеспечивать свой рынок, свое государство», — говорит Нуржан Умаров, владелец тепличного хозяйства.

Тепличники просят установить лимит на ввоз зарубежной продукции, хотя бы с ноября до апреля. Уже весной появляется местная продукция и ее следует продвигать на местном рынке. Только так владельцы теплиц смогут остаться на плаву и внести свой вклад в продовольственную безопасность в стране.