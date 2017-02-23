В ЮКО площадь интенсивных садов увеличится до 8 тысяч гектаров

В текущем году в Южно-Казахстанской области, которая является аграрным регионом, планируется увеличение посевных площадей с 72,4 тыс. га до 861 тыс. га, сообщает пресс-служба акимата ЮКО.

Наряду с этим, в регионе будет активно проводиться работа по развитию интенсивных садов, тепличного хозяйства и ореховодства. Ожидается открытие интенсивных яблоневых и ореховых садов в Казыгуртском, Толебийском и Сайрамском районах, а также теплиц в городах Шымкент и Сарыагаш.

По среднему подсчету с традиционных садов было собрано 5-10 тонн продукции, а с интенсивных садов есть возможность собрать 50-60 тонн продукции.

Дехкане, учитывая это, планируют увеличить количество садов по новой технологии.

В случае увеличения объема интенсивных садов до 8 тыс. га, саженцы ореха будут посажены на 2,5 тыс. га. Теплицы дополнительно будут построены на территории 1 177 га, тем самым достигнет 2 300 га.

Вместе с этим, метод капельного орошения внедрен на 44 тыс. га. В результате этих работ, общий объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 1,4 раза. Планируется увеличение доли экспорта с 22 процентов до 35 процентов, а также увеличение до 624 млрд. тенге.