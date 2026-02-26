Жители Коксайека жалуются на сброс молочных стоков в канал

Экологические разбирательства происходят в поселке Коксайек Толебийского района. Местные жители бьют тревогу — в канал, по которому проходит поливная вода, производится сброс промышленных сточных вод с ТОО «Компания Фуд-Мастер Шымкент».

Сельчане заявляют, что эти сбросы наносят ущерб огородам и садам, но на многочисленные жалобы реакции нет.

Не вооруженным взглядом видно, что в ирригационный канал производится сброс жидкости характерного белого цвета. Местные жители заявляют — важная водная артерия превратилась в сточную канаву для молочного завода. По словам сельчан, промышленные сточные воды, наносят ущерб их земельным наделам. Кроме того, все эти стоки в конечном счете попадают в реку Сайрам су.

Сельчане говорят, что сбросы с производства ТОО «Фудмастер Шымкент» происходят регулярно. Когда вода в канале иссякает, осевший на дне концентрат начинает источать резкий кислый запах.

«Мы предупреждали их до этого дня, обращались в акимат и ходили к районному акиму. Все в курсе нашей проблемы. Мы предупреждали их. Мы простой народ, который кормится с этой земли. Мы уже сыты по горло этой водой. Урожая нет, заниматься хозяйством невозможно»,— говорит Айдар Туймебаев, житель села Коксайек.

Для многих в поселке земля — ресурс, который кормит семьи. Но в последние четыре года урожайность резко упала. У местного жителя Айдара Туймебаева ситуация критическая, когда-то зеленые поля, засаженные клевером превратились в пустыню, а яблони в саду засохли.

Очередные кадры с белыми сточными водами были опубликованы в социальных сетях экоактивистом — Сергеем Ефремовым. После этого последовала реакция и в поселок прибыли представители акимата Толебийского района и специалисты Департамента экологии области.

Для высокотехнологичного молочного производства требуются мощные локальные очистные сооружения. Чтобы стать безопасными и не нести угрозу окружающей среде, перед сбросом сточные воды должны проходить многоступенчатую и сложную очистку. Но как обстоит с этим дело на производстве нам узнать не удалось.

Мы направим официальный запрос в предприятие.