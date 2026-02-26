В Туркестанской области субсидируют 134 тысячи тонн удобрений

Согласно дорожной карте, утверждённой Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан, до конца года в Туркестанской области планируется использовать более 203 тысяч тонн минеральных удобрений.

С текущего года нормативы субсидирования хлопковых семян увеличены в 1,5–2 раза — раздельно для отечественных и импортных семян, что усилит поддержку местных семеноводческих хозяйств.

Файзулла Байдуллаев, руководитель областного управления сельского хозяйства:

«Заключены договоры с отечественными производителями: «КазАзот» поставит более 48 тысяч тонн удобрений, «Казфосфат» — 23 тысячи тонн. В настоящее время на складе в Сарыагаше хранится 25 тысяч тонн минеральных удобрений. Для повышения их доступности из областного бюджета предусмотрено 9,5 млрд тенге, что позволит субсидировать приобретение 134 тысяч тонн удобрений. Начат приём заявок по механизму авансового субсидирования».

Для обеспечения 162 тысяч гектаров хлопчатника качественными семенами с учётом 30-процентного страхового фонда требуется 4,7 тысячи тонн хлопковых семян. В настоящее время в местных семеноводческих хозяйствах подготовлено свыше полутора тысячи тонн семян высокой репродукции, ещё более 3 тысяч тонн будут дополнительно импортированы через трейдерские компании и хлопкоперерабатывающие заводы.