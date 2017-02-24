Всего восемь километров за полчаса можно проехать по дороге в ЮКО

37-летний житель Сайрамского района Дархан Жиенбай — один из водителей, ежедневно проезжающих по магистрали областного значения Жибек Жолы. Эта дорога, берущая начало в Шымкенте, служит выездом из города в восточном направлении и соединяет областной центр с пригородными населенными пунктами. Дархан Жиенбай ездит на работу в город Шымкент именно по этой дороге.

— Многие ездят на работу в город из Сайрамского района. Много и транспорта. Но дорога непригодна. Мы каждый день видим заехавшие в ямы машины с пробитыми колесами, столкнувшиеся автомобили. Люди испытывают сложности. Каждый день борьба за существование. От села до Аксукента дорога хорошая. Дорога через сёла Карасу, Кызылсу, Мартобе вся в колдобинах, — говорит Дархан Жиенбай.

10 КИЛОМЕТРОВ В ЧАС

Репортеру Азаттыка, поехавшей посмотреть на состояние этой дороги, участок протяженностью восемь километров с трудом удалось преодолеть за полчаса. Дорога оказалась полностью разбитой. На всем отрезке двухполосной трассы были лужи дождевой воды. Оборудованных остановок общественного транспорта почти нет, а те немногие, что напоминают остановки, находятся в плачевном состоянии. Многие водители пытаются объехать ямы и выезжают на встречную полосу.

Асылхан Кудайбергенов, подрабатывающий частным извозом, — он возит пассажиров из Шымкента в Тюлькубасский район и обратно — тоже недоволен качеством этой дороги.

— После выезда из Шымкента особенно сложно даются участки этой дороги до Аксукента через сёла Мартобе и Карасу. Дорога ухабистая, в плохом состоянии, узкая, давно не видевшая ремонта. Из-за этого ломаются наши машины, — говорит он.

Коллега Асылхана Кудайбергенова, таксист по имени Ардак, говорит, что расстояние между Мартобе и Карасу он проезжает со скоростью 10 километров в час.

— Потому что дорога изношена. Много автомобилей попадают в ямы. Стоит выехать на встречную полосу, чтобы объехать ухабы, тут же останавливают сотрудники полиции, — говорит таксист.

Ильдар, житель села Карасу, расположенного вдоль магистрали Жибек Жолы, говорит, что каждый день видит дорожные происшествия на этом участке дороги.

— Дорога старая, на обочине дороги нет арыков. Когда снег тает или идет дождь, скапливается вода, — говорит он.

НЕКОТОРЫЕ УЧАСТКИ НЕ РЕМОНТИРОВАЛИ 30 ЛЕТ

По словам акима Карасуского сельского округа Сайрамского района Ербола Бекбердиева, четырехкилометровый отрезок этой дороги областного значения, который проходит через село Карасу, не ремонтировался более 30 лет.

— Каждый год одно и то же. От начала до конца села множество ям. Когда начинает теплеть, тает снег и идут дожди, ям становится больше. Латают. Но этого надолго не хватает. Большие рытвины недавно засыпали щебнем. Пошел дождь, камни смыло водой, — говорит аким села.

​По словам заместителя руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области Мухтара Коканбаева, участок магистрали Жибек Жолы длиной восемь километров не вошел в проект по реконструкции. Коканбаев говорит, что для проведения ремонтных дорог был разработан проект, который был сдан на государственную экспертизу.

— Текущий ремонт этой дороги проводится ежегодно. Из-за роста интенсивности транспортного сообщения и ухудшения качества асфальта эта дорога теперь требует реконструкции. То есть мы изменим параметры дороги, вместо двухполосной дороги построим четырехполосную, — сообщил представитель управления.

По словам Мухтара Коканбаева, под некоторыми отрезками этой дороги находятся линии коммуникаций (газо- и теплопроводы, телефонная линия).

— Вместе с тем магистраль пересекается с железной дорогой. Расширение участка под железной дорогой — очень сложное дело. Если проект получит одобрение государственной экспертизы, строительство этой дороги займет три года, — говорит представитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области.

По данным Мухтара Коканбаева, проект по ремонту дорог в области протяженностью 600 километров прошел государственную экспертизу в 2017 году, большая часть дорог в регионе требует среднего и капитального ремонта.

Общая протяженность автомобильных дорог в Южно-Казахстанской области составляет 20 тысяч 987 километров. В том числе с бетонным и асфальтовым покрытием — 11 тысяч 451 километр, покрытых щебнем — 6 тысяч 447 километров, грунтовых дорог — 3 тысячи 88 километров. Состояние около 60 процентов дорог признали хорошим или удовлетворительным.

Дилара ИСА, Радио Азаттык