Около 10% дорог в Казахстане находится в плохом состоянии

Около 10% дорог в Казахстане находятся в неудовлетворительном и даже плохом состоянии. В некоторых областях эта цифра выше, и доходит до 22%.

Нередко именно из-за плохих дорог происходят ДТП или поломки в авто. Специалисты говорят, все дело в том что дороги в стране ремонтируют по тендерной системе, кто меньше предложит тот и выиграл. О качестве в таком случае судить не приходится.

Жансерик Боранбаев только недавно забрал свое авто из СТО. По дороге в другой город мужчина нарвался на яму, которую не заметил и проехал по ней на большой скорости. Поездка отменилась, машину пришлось ремонтировать.

«У меня немного погнулись диски после того как въехал в яму и нужно было заменить шаровые опоры, пришлось потратиться», — говорит Жансерик Боранбаев, водитель.

Некоторые водители намеренно проезжают по ямам с большой скоростью, считая что так салон меньше трясет. Но это может быть губительно для автомобиля, говорят специалисты. Силу удара поглощают сайлентблоки и амортизаторы. Кроме того, сильный удар о кузов авто при наезде на яму приводит к преждевременной поломке деталей ходовой.

Качество дорог в стране всегда горячая тема для обсуждения. Доля автодорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии в прошлом году составила 91%. Но есть области где этот показатель ниже. В антилидерах Абайская и Улытауская, где пятая часть дорог находится в плохом состоянии. По словам экспертов, не лучше ситуация в городах и селах. И она не изменится, пока ремонт дорог в стране проводится на конкурсной основе: кто возьмется делать работу за меньшую оплату, тот и выиграл.

«Дорога у нас получается как попало, потому что тендеры выходят на рынок со 100%, которые компании могут сделать, максимум демпинг в 10%. А у нас сейчас доходит до того, что демпингуют до 80%, на руки получают 20% и не могут купить даже асфальт», — говорит Арсен Шакуов, президент ассоциации безопасности дорожного движения.

По словам экспертов, необходимо разработать стандарты финансирования строительства дорог, просчитать расходы на каждый метр или километр асфальта и выделять компаниям полную сумму. А затем уже спрашивать с них качество покрытия. Сейчас же, дороги в стране вряд ли можно назвать хорошими. Ямы и колдобины есть пожалуй на каждой трассе и даже в крупных мегаполисах.