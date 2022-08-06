Дорожных строителей в Шымкенте оштрафовали почти на 60 миллионов тенге

Подрядные компании, которые строили дороги в Шымкенте, оштрафовали почти на 60 миллионов тенге, передает «Хабар 24».

Среди более ста учреждений, привлечённых к ответственности, есть технический и авторский надзоры. Большинство компаний вовремя не устранили недостатки по гарантийному обслуживанию, не выполнили обязательства, указанные в договоре, либо некачественно провели сам ремонт.

С нарушителей уже взыскали больше 36 миллионов штрафа. А по неоплаченной сумме направили исковое заявление в суд. Стоит отметить, что в этом году на 190 объектах города отремонтируют более 350 километров дорог.

«По штрафам, 70 — приходятся на подрядчиков строительных компаний. На инспекторов технадзора наложено 14 штрафов, а 24 относятся к дорогам, которые были построены и сданы в прошлом году», — говорит Ержан Жолдасов, руководитель городского Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог .