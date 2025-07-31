В Туркестанской области водители жалуются на плохое качество недавно отремонтированной дороги: асфальт начал разрушаться меньше чем за месяц после завершения работ.

Владельцы автомобилей винят как подрядчиков, так и перегруженные фуры, которые продолжают движение с нарушением допустимой нагрузки.

Автор видео, сделанного в Туркестанской области близ Сарыагаша, обрушился с критикой на качество дороги. По его словам, покрытие разрушилось меньше чем за месяц после окончания ремонтных работ. При этом во время ремонта, по словам автора публикации здесь были пробки, а теперь ямы и колея.

Еще недавно чтобы проехать по этой дороге водителям приходилось сбавлять скорость. Но после жалоб автолюбителей асфальт обновили. Правда назвать его идеально ровным нельзя. Большегрузы уже проложили колею.

«Вот только недавно отремонтировали, а на дороге уже две волны, там где ездят фуры. Почему нельзя нормально сразу сделать», — говорит автолюбитель.

«Там где только отремонтировали, дорога волнами пошла, есть участки где хорошая дорога, но есть где еще нужен ремонт», — говорит водитель.

В «Казавтожоле» говорят, ремонтные работы выполняются в стесненных условиях, так как объездной дороги не предусмотрено. А интенсивность движения на этом участке превышает 15 тысяч транспортных средств в сутки. В ведомстве напомнили, что с 1 июня по 31 августа в Туркестанской области при температуре выше +25 °C с 10 утра до 10 вечера нагрузка на одиночную ось не должна превышать 8 тонн.

«Основная причина нарушений режима движения в том числе тяжеловесными транспортными средствами. Несмотря на установленные знаки ограничения движения, по свежеуложенному асфальту продолжается движение что приводит к его деформации до ввода в эксплуатацию. Это вызывает преждевременные разрушения нового покрытия, увеличивает затраты на восстановление и мешает графику реализации проектов», — говорит официальный представитель компании АО «НК «КАЗАВТОЖОЛ» Сакен Дилдахмет.

Сейчас ремонт временно приостановлен, дефекты устранят подрядчики. В ведомстве также отметили что дорогу еще не сдали в эксплуатацию. Отмечу что правила контроля за качеством строительства и ремонта дорог ужесточили. Надзорные специалисты за строительством и ремонтом дорог теперь несут уголовную ответственность в случае халатности.