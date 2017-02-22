Жестокие забавы шымкентцев. Видео, на котором хорошо видно, как владельцы собак стравливают своих питомцев, попало в распоряжение редакции информационного портала Otyrar.KZ.
Действие происходит в Абайской районе Шымкента неподалеку от улицы Калинина в маленьком переулке вдоль речки. Автор видео назвал его «Досуг шымкентцев» и утверждает, что такое происходит довольно часто.
Собаки дерутся, владельцы подбадривают псов, рядом играют дети. Обычный выходной обычного района…
Что вы об этом думаете?
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2 Комментариев Включено "Жестокие забавы шымкентцев"
Дикарьки. Люди с недоразвитой психикой. Всех на обследование и длительное лечение в ПНД. А ещё лучше — подвести под статью за издевательство над животными.
Живодеры! Больше других развлечений нет, как своего питомца калечить? Где там наше «Общество Охраны Животных», отзовитесь!