Жестокие забавы шымкентцев

2
99

Жестокие забавы шымкентцев. Видео, на котором хорошо видно, как владельцы собак стравливают своих питомцев, попало в распоряжение редакции информационного портала Otyrar.KZ.

Действие происходит в Абайской районе Шымкента неподалеку от улицы Калинина в маленьком переулке вдоль речки. Автор видео назвал его «Досуг шымкентцев» и утверждает, что такое происходит довольно часто.

Собаки дерутся, владельцы подбадривают псов, рядом играют дети. Обычный выходной обычного района…

Что вы об этом думаете?

Реклама

Warning: A non-numeric value encountered in /home/otyrar/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1009

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Отправить ответ

2 Комментариев Включено "Жестокие забавы шымкентцев"

Уведомлять меня
2000
Отображать сначала:   новые | старые | популярные
Николай

Дикарьки. Люди с недоразвитой психикой. Всех на обследование и длительное лечение в ПНД. А ещё лучше — подвести под статью за издевательство над животными.

Голос ЗА20Голос ПРОТИВ Ответить
1 час 4 минут назад
Камиль

Живодеры! Больше других развлечений нет, как своего питомца калечить? Где там наше «Общество Охраны Животных», отзовитесь!

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
33 минут 59 секунд назад
wpDiscuz