Жестокие забавы шымкентцев. Видео, на котором хорошо видно, как владельцы собак стравливают своих питомцев, попало в распоряжение редакции информационного портала Otyrar.KZ.

Действие происходит в Абайской районе Шымкента неподалеку от улицы Калинина в маленьком переулке вдоль речки. Автор видео назвал его «Досуг шымкентцев» и утверждает, что такое происходит довольно часто.

Собаки дерутся, владельцы подбадривают псов, рядом играют дети. Обычный выходной обычного района…

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