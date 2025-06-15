Две собаки из шымкентского отлова перебрались к новым хозяевам в США

Историю большого путешествия двух собак из шымкентского отлова к новым хозяевам в США рассказывает vera.kz.

Новую жизнь двум дворняжкам из отлова Шымкента подарили неравнодушные люди. После жуткого предательства бывших хозяев, битвы за еду с сородичами в клетках отлова, медленной мучительной смерти от травм и болезней у Ириски и Теи появился уникальный шанс на счастливую жизнь с любящими людьми. И на этот раз десятки человек сделали, казалось бы, невозможное, чтобы шанс стал реальным. Через тысячи километров суши, моря и океаны они доставили собак в новый дом.

Тея и Ириска в жизни шымкентских зоозащитников появились летом 2024 года. У волонтеров была возможность в старом отлове снимать на фото и видео собак для их дальнейшего пристройства. Так, за 15 секунд видео в сторис неравнодушные разглядели трусливую Тею и сразу попросили забрать ее на передержку. Эта собака жила в «мамском» загоне, рассказывает волонтер Альбина Низамиева. Забитую и запуганную собачку забрали на передержку. Ее подлечили, простерилизовали и хорошо откормили. Ириску забирали уже во время переезда отлова в новое здание. Ее едва успели спасти.

«В августе городской отлов начал переезд. Мы понимали, что до нового места доедут не все и просто начли вытаскивать столько собак, сколько могли. В первую очередь забирали тех, кто в критичном состоянии. Вот Ириску и забрали. На передержке она бы не выжила, поэтому мы ее срочно отправили в клинику. В стационаре она провела больше трех недель, а после уехала на другую передержку с лечением, заботой и восстановлением», — рассказывает Альбина.

Для Теи, Ириски и других спасенных собак из отлова нашли передержку в Москве, причем для некоторых там была лишь пересадка. Всего за границей готовы были принять 13 шымкентских бездомышей. У зоозащитников началась «горячая» пора, чтобы собрать спасенышей в дорогу, а сделать это было крайне сложно, ведь ни у кого из команды зооволонтеров Шымкента такого опыта не было.

«У нас не было опыта оформления таких документов. Одна ошибка и всю машину могут развернуть. Одна собака не пройдет границу и все, развернут всех. А это ведь время, деньги, нервы и судьбы 13 собак. У ветеринарной службы Шымкента тоже не было опыта оформления сразу такого количества животных, но они проявили максимум содействия. Они нам объясняли каждый шаг, мы собирались командой и обсуждали каждую деталь. По закону, на одного человека не больше двух собак. Поэтому я обратилась к друзьям и все без раздумий пришли на помощь. Мы собирались в ветинспекции, оформляли заявления, оплачивали пошлины. За один день мы получили все ветеринарные сертификаты. К счастью, уложились в сроки за два дня до приезда машины. На границе возникли сложности и все могло сорваться за минуту. Но компания-перевозчик, которая везла собак, сработала профессионально. Они нашли нужные слова и решения, все урегулировали и группа пересекла границу», — вспоминает Альбина.

Эту огромную работу по спасению 13 собак проделали просто неравнодушные люди. Волонтеры Наталья и Альбина благодарят каждого, кто помог их питомцам преодолеть тысячи километров и оказаться в любящих семьях.

А в Москве для Теи и Ириски начались новые испытания. Их стали готовить к поездке в США, где их уже ждали новые хозяева. Все документы в российской столице пришлось оформлять заново. И вот уже сейчас два спасеныша, которые едва не погибли в отлове Шымкента, купаются в американском озере и бегают вокруг своих хозяев.

«Мы хотим сказать слова благодарности всем, кто стоял за спасением собак. Всем, кто ездит в отлов, кто принимает на передержки собак в трудный момент, кто встречал в Москве и вез собак через границу. Спасибо тем, кто помогал с оформлением сложных документов. Особая благодарность человеку с огромной душой, кто стал финансовым куратором этих спасений. Без вас бы ничего не было. А сейчас смотрим видео, как счастливая Ириска купается в озере, и понимаем, что все мы это делали не зря и все усилия были не напрасны», — рассказывает Альбина.

Зооволонтеры Альбина и Наталья ездят в отлов каждую неделю. Без спасенных оттуда животных не уезжают. Признаются, морально сложно там быть и все видеть, но бросать собак и кошек там они не намерены. Женщины создали свою передержку, выхаживают животных в критическом состоянии, ищут для этого деньги, лекарства, зоотакси и время, чтобы подержать за лапу каждого питомца, которые лежит под капельницей.

«Самые критичные моменты — это когда не хватает рук и помощи. Когда ты стоишь в отлове, в этом аду, и тебе нужно забрать одну или двух собак. А вокруг — десятки глаз, умоляющих, ждущих, верящих. И ты не можешь объяснить, почему именно не его. Ты не можешь объяснить, что у тебя нет места, нет передержки, нет средств. Но они этого не понимают. И ты сам не понимаешь. И вот ты уходишь. А их глаза — остаются с тобой навсегда. Когда ты выезжаешь с отлова, а за твоей машиной бежит собака. Она думает, что ты за ней. Что ты её спасёшь. А ты едешь дальше — потому что забрать некуда. Потому что ты уже забрал всё, что мог. И это ломает внутри. Когда ты увидел собаку в критическом состоянии, достал её из клетки, а она умирает у тебя на руках. И ты понимаешь — ты пришёл слишком поздно. Это не просто тяжело. Это — ужасно», — делится зоозащитник Альбина Низамиева.

Зооволонтеры, кураторы передержек всегда нуждаются в финансовых средствах на спасение собак и кошек. Из критических состояний они вытаскивают не только тех, кто в отлове, но и тех, кого забирают умирающих с улиц Шымкента. Вы можете подписаться на данный аккаунт и наблюдать за спасением животных. А можете присоединиться к их команде.