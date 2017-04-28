Дождь в Шымкенте не помешал пробному запуску городских фонтанов

Пробный запуск фонтанов совпал в Шымкенте с дождем, но это не остановило плановые работы. Старт водному сезону дали сотрудники жилищно-коммунального хозяйства. Правда, пока жителей радуют не все источники прохлады. Лишь в центре города, остальные подключат к 1 мая.

Водная феерия заставляет горожан останавливаться и любоваться ею. Несмотря на дождливую погоду). Первым специалисты подключили известный фонтан «Тюльпан». Вслед за ним красочная водная церемония прошла еще на шести объектах.

«На сегодняшний день были подключены девять городских фонтанов. Это фонтаны «Тюльпан», фонтан на «Имране», в Центральном парке, на площади «Ордабасы», «Озере», сквер Шамши Калдаякова, микрорайон «Нурсат», АДЦ и «озеро Тулпар». Ответственность за уход и ремонт городских фонтанов и скважин несет ТОО «Шымкент Жасыл кала»», — пояснил Жандос Оспанов, главный специалист отдела ЖКХ г. Шымкента.

Но пока это не полный список. В городе еще остаются водные гиганты, которые ждут своей очереди. Многие фонтаны включили после ремонта. В этом году на их обслуживание выделили 154 миллиона тенге.

Сейчас в Шымкенте есть 23 фонтана, а еще 32 скважины. В полную мощь они заработают в мае и будут радовать шымкентцев и гостей областного центра с 8:30 утра и до позднего вечера.

Бахром Абдуллаев