Городские реки из-за стихийных застройщиков приходится чистить вручную

В Шымкенте начались весенние работы по очистке водных артерий города. Сотрудники ТОО «ЛТД Турмыс» вынуждены большую часть 19-ти городских каналов чистить вручную, так как въезд тяжелой техники к берегам рек преграждают жилые постройки, сараи и ограждения.

Надев резиновые сапоги, Бакытжан Сапаров пытается спустить мусор вниз по реке. Рассчитывать на помощь тяжелой техники нельзя, берега Кошкараты оказываются вне зоны досягаемости спецтехники. Причина — в злостных нарушителях охранной территории водной артерии. Впрочем, мусор в реке не останется. По течению сор унесет к мосту, где его перехватит бригада коммунальщиков и погрузит в транспорт.

«Кошкарата берет свое начало из родников. И она просто обязана быть кристально чистой. Здесь даже рыба водится. Вот только что я поймал рыбу, которую придавило автомобильной покрышкой — это не ужасно?» — говорит сотрудник «ЛТД Турмыс» Бахытжан Сапаров.

Шымкент пересекают четыре крупных водных артерии: реки Кошкарата и Карасу, каналы Шымкентский и Жанашек. Если в первых двух вода течет непрерывно, то в Шымкентский и Жанашек стекают дождевые воды. 65 сотрудников «ЛТД Турмыс» обеспечивают чистотой именно эти четыре канала.

«Сейчас мы занимаемся очисткой Кошкарты в районе старого города. Грязи здесь очень много. Ребятам очень тяжело все делать вручную… Если бы горожане не бросали мусор в реку, то это было бы прекрасно. Далеко не все горожане понимают то, что загрязнять городские каналы нельзя. Ведь это основной источник прохлады в знойное лето», — говорит Ербол Катенов, мастер ТОО «ЛТД Турмыс».

Как уверяют специалисты, основная их работа заключается в круглогодичном поддержании чистоты в реках общей протяженностью 175 км. В основном все силы бросают весной и осенью, так как вероятность поднятия уровня воды в это время года велика.