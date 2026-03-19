Тридцать кубометров мусора вывезли с берегов Карасу

Очередную болевую точку, на экологической карте города, выявил общественный активист Сергей Ефремов. В Абайском районе, неподалеку от аэропорта, Карасу и ее берега буквально утонули в бытовом мусоре. Похоже люди использовали берега канала как мусорный полигон, его здесь скопилось не на одну грузовую машину.

Объемы скопившегося в русле канала Карасу и на берегах мусора впечатляли. Казалось, кто-то злонамеренный поставил цель утопить здесь все в отходах. Мусором было завалено буквально все, на многие метры по течению реки. Количество пластиковых баклажек в воде, сложилось в несколько слоев.

«Такого даже я еще не видел, такого зрелища, смотрите сами, я такого не видел никогда»,-говорит экоактивист Сергей Ефремов.

Об экологическом бедствии был оповещен районный акимат и управление развития комфортной городской среды. Госорганы отреагировали оперативно — на место прибыла специальная техника и люди. Началась масштабная уборка берегов и русла канала.

«Вдоль канала расположенного на улице Карасу в Абайском районе, были проведены механические очистные работы. Чтобы убрать и вывезти весь мусор были задействованы: 1 экскаватор, 1 специализированная техника КамАЗ и 6 рабочих. В результате проведённых мероприятий из русла канала вывезено около 30 кубометров мусора, что позволило улучшить санитарное состояние территории. Просим жителей города беречь природу и окружающую среду»,-пояснили в управлении развития комфортной городской среды.

К сожалению, это дело рук не врагов, а самих жителей города. Все мы хотим видеть наш город чистым и красивым, экологически безопасным, но такое наплевательское отношение к окружающей среде не красит нас — шымкентцев.