Масштабную экологическую акцию провели работники ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг».

Пять самосвалов разнообразных отходов было вывезено с берегов Карасу, на которой работники предприятия проводили акцию «Чистая река». В субботу на очистку русла вышло более 200 работников ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг», для вывоза мусора привлекли спецтехнику. Река буквально задыхается от мусора, который бросают туда горожане.

К акции были привлечены значительные силы, каждое подразделение предприятия выделило своих представителей. Подключились Аль-Фарабийский акимат и компания «Пример строй». Русло реки было очищено от улицы Джангильдина до улицы Павлова. Но, судя по всему, такие очистительные работы необходимо проводить каждый квартал. Люди не устают засорять эту водную артерию.

«Сегодня во всем мире наблюдается дефицит питьевой воды. Мельчают реки и озера, вода становится причиной конфликтов, а экологическая ситуация ухудшается. В Шымкенте есть две реки, Кошкар ата и Карасу, эти водные артерии берут начало из родников. Это чистейшая вода, которую раньше можно было пить без всякой очистки. К сожалению, мы – горожане, не смогли уберечь этот драгоценный ресурс. Сегодня наши водные артерии замусорены и заилены, о том, чтобы пить воду из этих источников не может быть и речи. Сегодня ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» проводит экологическую акцию «Чистая река», надеемся привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения рек города. В прошлую акцию, мы вывезли с Карасу 3 самосвала с мусором. Мы призываем шымкентцев беречь наши реки!», — поделился своим мнение заместитель генерального директора ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» Бекжан Ешимбетов.

Это не первая акция предприятия на этой реке. Аналогичную очистку работники водоканала проводили в 2019 году, тогда было вывезено 3 самосвала с мусором. В этом году этот показатель был побит, с Карасу вывезли уже 5 самосвалов.

На предприятии надеются, что проблема замусоривания и заиливания Карасу найдет свое решение. Но, главное, чтобы сами шымкентцы перестали бросать в нее мусор.