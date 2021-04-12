Мужчина слил солярку в реку и нанес природе экологический вред.

«Департаментом экологии по городу Шымкенту установлено, что 06.04.2021 года около 18:00 часов житель дома №19 по ул. Аль-Фарабийского района г. Шымкента загрязнил окружающую среду в результате самовольного сброса грязных сточных вод в реку Карасу через ров, через который течет вода по ул. солярка, в результате промывки водой внутри бочки с жидкостью солярки, стоявшей во дворе. По данному факту физическое лицо привлечено к административной ответственности по статье 344 кодекса РК Об административных правонарушениях», — сообщили экологи.



Напомним, что в редакцию телекомпании Отырар обратился житель города. Он прислал видеозапись, на которой видно, как в реке Кара-су по водной глади проплывают масляные пятна как от бензина или солярки.По словам местного жителя, на месте стоял невыносимый запах.