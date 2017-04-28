История кровавого противостояния в ЮКО длиной в несколько лет

В Шымкенте оглашен приговор в отношении 27-летнего военнослужащего одной из войсковых частей Шымкента, который стал организатором массовой драки молодых людей и подростков в поселке Каратобе Толебийского района в июне 2015 года.

Перед судом предстали также двое несовершеннолетних подростков. Но в связи с тем, что главный обвиняемый являлся военнослужащим, дело рассматривалось военным судом шымкентского гарнизона.

Расследование длилось больше двух лет. Только благодаря профессионализму следователя военно-следственной прокуратуры удалось распутать это дело.

В ходе досудебного расследования подсудимые вину не признавали. Только в ходе судебного разбирательства они признались в содеянном.

История кровавого противостояния между молодыми жителями поселка Каратобе длилась несколько лет. Трое братьев С., взрослые мужчины в возрасте от 25 до 37 лет, постоянно конфликтовали с соседскими подростками. Все участники конфликтов приходились друг другу родственниками, но порой дело доходило до рукоприкладства. Братья, как более сильные, всегда выходили победителями.

«Они силой требовали от нас уважения к себе. Обижали и били нас. Мы не захотели терпеть, и пожаловались своему своему дяде Ерлану», — рассказал в суде один из подростков.

27-летний Ерлан К. большую часть времени проводил вне дома — служил в воинской части. Однако во время очередной побывки дома, решил организовать сопротивление троице мужчин. Он собрал всех подростков и молодых людей, которые имели обиду на братьев. Договорившись, в ночь на 25 июня 2015 года, вся команда приходит к дому обидчиков и вызывают братьев. Во двор поначалу выходит только один брат. Его начинают избивать всей толпой. Вскоре, ему на помощь спешит второй брат (третьего в тот момент дома не было). Он также попадает «под раздачу»…

В результате оба брата оказываются в больнице, причем один даже в реанимации. По факту избиения полиция начинает расследование.

После того, как устанавливается, что главный подозреваемый в организации нападения на братьев- военнослужащий, дело передают в военно-следственное управление.

Примечательно, что сами братья не могут точно указать, кто на них нападал — было темно, нападавших было много, братья, не успев осмотреться, сразу оказались под градом оглушающих ударов. В общем, они лишь в той или иной степени уверенности подозревали, кто может быть нападавшим.

Следователь военно-следственного управления Бауржан Конаров провел тщательную детализацию переговоров с мобильных телефонов всех подозреваемых накануне преступления. В результате были установлены все причастные к избиению — шестеро подростков, и семь совершеннолетних парней. В дальнейшем выяснилось, что наиболее активно избивали братьев Ерлан и двое его племянников. Именно они оказались на скамье подсудимых.

Как сообщила судья военного суда Шымкентского гарнизона Гульмира Усманова — 25 согласно требованиям закона РК «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости РК» производство в отношении двух несовершеннолетних было прекращено и они были освобождены. Военнослужащий Ерлан К. был признан виновным по статье 107 часть 2 (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ст 132 часть 1(Вовлечение несовершеннолетнего в совершение уголовных правонарушений) и окончательно ему назначено 3 года лишения свободы. С учетом амнистии срок снижен до 2 лет 3 месяца.

Также суд частично удовлетворил требования истцов о возмещении морального вреда. Потерпевшие требовали 20 млн. Суд установил сумму ущерба в 100 тысяч тенге. Приговор еще не вступил в законную силу.

Примечательно, что данный случай является продолжением, вернее предисторией другого инцидента, про который мы уже рассказывали.

Жителю ЮКО, убившему нападавшего бандита,

вынесен оправдательный приговор

Пока велось полицейское расследование по факту нападения на братьев, потерпевшие, полагая, что полиция бездействует, решили сами наказать тех, кого они подозревали. В итоге взрослые мужчины, вооружившись обрезом, ночью вошли в дом, где жили подростки, и напали на двух несовершеннолетних мальчишек.

На помощь мальчишкам пришел их отец. Защищаясь от нападавших кумганом, отец подростков Еркинбек Калменов нанес братьям С. тяжкие травмы. В результате которых один из братьев скончался в больнице спустя несколько дней. Еркинбек Калменов был полностью оправдан.

Данил Шемратов