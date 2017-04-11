Как получить военный билет по достижении 27 лет — возраста, когда мужчина в Казахстане перестает быть призывником и становится военнообязанным, пишет портал tengrinews.kz.

К сожалению, сейчас немногие знают о том, что согласно постановлению правительства гражданин обязан сообщать в территориальное управление по делам обороны, то есть в военкомат, в течение семи рабочих дней об изменении фамилии, имени, отчества, семейного положения, состояния здоровья — признания инвалидом первой или второй группы, места проживания, образования, места работы и должности. Тогда гражданин получает законную отсрочку от призыва в армию на время своего обучения.

Стоит отметить, что если до 27 лет мужчина обзавелся семьей и сообщил об этом в местный орган военного управления, то он получает отсрочку от призыва до окончания призывного возраста.

Для получения военного билета лицам, достигшим 27 лет и старше, необходимо явиться в территориальное управление по делам обороны с пакетом следующих документов:

1) адресная справка;

2) справка о несудимости;

3) диплом об окончании вуза и его нотариально заверенная копия;

4) три копии удостоверения личности (одна нотариально заверенная);

5) свидетельства о браке, рождении детей и их нотариально заверенные копии;

6) два матовых фото 3×4;

7) приписное свидетельство (В случае утраты удостоверения, необходимо обратиться в ЦОН по месту жительства с заявлением о выписке дубликата удостоверения о приписке);

8) амбулаторная карта.

Список анализов:

1) анализ мочи;

2) развернутый анализ крови и микрореакция;

3) ЭКГ;

4) флюорография.

Справки:

1) из центра психического здоровья;

2) наркологического диспансера;

3) противотуберкулезного диспансера;

4) кожно-венерологического диспансера.

После сдачи всех документов личное дело военнообязанного рассматривает начальник районного управления по делам обороны, который указывает на наличие допущенных нарушений и устанавливает штраф в случае неисполнения гражданином обязанностей по воинскому учету. После следует медицинская комиссия, где доктора дают заключение о степени годности состояния здоровья к военной службе.

Далее гражданин направляется в кабинет учета военнообязанных для сверки всех документов. После оплаты штрафа военнообязанный передает собранные документы в ЦОН лично.

В среднем, на сдачу всех необходимых документов в территориальное управление по делам обороны, составление протокола об административном нарушении и прохождении медкомиссии уходит около двух часов.

В ЦОНе, согласно регламенту и стандарту оказания госуслуг, военный билет выписывается в течение 28 рабочих дней. После получения военного билета в ЦОНе военнообязанный обращается в территориальное управление по делам обороны, где его ставят на общий воинский учет. На него заводится учетная карточка с занесением всех данных, после ставится печать о постановке на воинский учет.

Видеоинструкция: Как получить военный билет