Как получить военный билет по достижении 27 лет — возраста, когда мужчина в Казахстане перестает быть призывником и становится военнообязанным, пишет портал tengrinews.kz.
К сожалению, сейчас немногие знают о том, что согласно постановлению правительства гражданин обязан сообщать в территориальное управление по делам обороны, то есть в военкомат, в течение семи рабочих дней об изменении фамилии, имени, отчества, семейного положения, состояния здоровья — признания инвалидом первой или второй группы, места проживания, образования, места работы и должности. Тогда гражданин получает законную отсрочку от призыва в армию на время своего обучения.
Стоит отметить, что если до 27 лет мужчина обзавелся семьей и сообщил об этом в местный орган военного управления, то он получает отсрочку от призыва до окончания призывного возраста.
Для получения военного билета лицам, достигшим 27 лет и старше, необходимо явиться в территориальное управление по делам обороны с пакетом следующих документов:
1) адресная справка;
2) справка о несудимости;
3) диплом об окончании вуза и его нотариально заверенная копия;
4) три копии удостоверения личности (одна нотариально заверенная);
5) свидетельства о браке, рождении детей и их нотариально заверенные копии;
6) два матовых фото 3×4;
7) приписное свидетельство (В случае утраты удостоверения, необходимо обратиться в ЦОН по месту жительства с заявлением о выписке дубликата удостоверения о приписке);
8) амбулаторная карта.
Список анализов:
1) анализ мочи;
2) развернутый анализ крови и микрореакция;
3) ЭКГ;
4) флюорография.
Справки:
1) из центра психического здоровья;
2) наркологического диспансера;
3) противотуберкулезного диспансера;
4) кожно-венерологического диспансера.
После сдачи всех документов личное дело военнообязанного рассматривает начальник районного управления по делам обороны, который указывает на наличие допущенных нарушений и устанавливает штраф в случае неисполнения гражданином обязанностей по воинскому учету. После следует медицинская комиссия, где доктора дают заключение о степени годности состояния здоровья к военной службе.
Далее гражданин направляется в кабинет учета военнообязанных для сверки всех документов. После оплаты штрафа военнообязанный передает собранные документы в ЦОН лично.
В среднем, на сдачу всех необходимых документов в территориальное управление по делам обороны, составление протокола об административном нарушении и прохождении медкомиссии уходит около двух часов.
В ЦОНе, согласно регламенту и стандарту оказания госуслуг, военный билет выписывается в течение 28 рабочих дней. После получения военного билета в ЦОНе военнообязанный обращается в территориальное управление по делам обороны, где его ставят на общий воинский учет. На него заводится учетная карточка с занесением всех данных, после ставится печать о постановке на воинский учет.
Видеоинструкция: Как получить военный билет
Отправить ответ
1 Комментарий Включено "Как получить военный билет по достижении 27 лет"
А что без штрафа никак? Судя из написаного статья не дает информацию о том как получить быстро и без заморочек военный билет, а рекламирует что необходимо оплатить штраф.