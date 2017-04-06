Массовое ДТП произошло на проспекте Кунаева в Шымкенте

В начале девятого вечера массовое ДТП, с участием четырех автомобилей, произошло на проспекте Кунаева.

Авомобиль «Мицубиси» ехал по Кунаева в направлении улицы Желтоксан и задел рядом идущий «Лексус». Не справившись с управлением, «Мицубиси» перелетел через металлическое ограждение на встречную полосу проспекта Кунаева. Моментально произошло лобовое столкновение с автомашиной ВАЗ-2114, которая двигалась в сторону улицы Рыскулова. В этой машине находились двое детей.

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Дополнительно досталось и автомашине «Фольксваген Венто», двигавшейся рядом с автомобилем ВАЗ.

На месте ДТП работали 4 бригады Скорой помощи. Фельдшер Наталья Тихонова непосредственно оказывала первую медицинскую помощь пострадавшим в ДТП людям.