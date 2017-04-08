Насыщенная жизнь дендропарка в Шымкенте

Ореховая, дубовая и березовая рощи, сосновый бор – все это в недалеком будущем появится в шымкентском дендропарке. Он живет своей жизнью и она очень насыщенная. О том, как дендрологический парк Шымкента пережил зиму нам рассказали сотрудники парка.

Этот материал начался с тревожного звонка в редакцию. «Я каждое утро гуляю по дендропарку. И заметила, что на пруду не видно одного из лебедей. Их там было-то всего два, а сейчас только один и остался. Да и воды стало очень мало. Так скоро вся птица погибнет в их водоеме», – возмущалась на том конце телефонного провода постоянная посетительница дендропарка.

… На часах полдень. Людей в дендропарке немного – рабочий день все-таки. А вот те, кто ухаживает за аллеями парка и за деревьями, работают, особо не попадаясь на глаза. Я и двое моих коллег гуляем по аллеям парка и замечаем, как легко дышится в нем.

– Какой воздух чистый! – говорю я.

– Ага, на свалке, – иронизирует мой коллега, намекая на то, что дендропарк был разбит на месте бывшей городской свалки.

Вчера

Шымкентский дендропарк был заложен в 1979 году. Специалисты рассказывают, что это был уникальный эксперимент, ведь на подготовленную почву в условиях нашего аридного* климата высаживались большие деревья. А инициатором появления в жарком южном климате такого удивительного уголка природы стал Асанбай Аскаров, в ту пору первый секретарь обкома партии. Разбили новый парк на месте бывшей городской свалки. В годы своего расцвета он занимал 151 гектар и насчитывал 500 тысяч деревьев и 1360 видов кустарников, много редких и экзотических пород, которые нигде больше в Казахстане не произрастают. Коллекция оказалась ценным материалом для проведения научно-исследовательских работ по дендрологии, для изучения приспособляемости отдельных видов растений к местным климатическим условиям. Здесь впервые в Казахстане удалось вырастить тюльпанное дерево, родиной которого является Северная Америка.

Однако, после развала Союза, дендропарк оказался не очень-то и нужен тогдашним руководителям. А потому много деревьев были лишены нормального ухода и утеряны навсегда. Почти 20 лет дендропарк лежал заброшенным и попросту захирел. Часть земли была захвачена самостроем, под который выкорчевывались ценные породы деревьев. Число растений из-за отсутствия финансирования и полива, сократилось вдвое, а какой-то мало-мальский порядок в нем поддерживали 11 энтузиастов. Во время одной из своих рабочих поездок дендропарк посетил аким ЮКО Аскар Мырзахметов. Состояние парка его удручило, и он пообещал вернуть дендропарку его былую славу и взял этот вопрос под свой личный контроль. В 2008 году был разработан проект реконструкции шымкентского дендропарка. Автор проекта – архитектор Бахыт Аширбаев. По проекту был благоустроен подъезд к парку, а также часть территории, предназначенной для посетителей. Была полностью изменена входная арка, сразу же ставшая одним из брендов города.

Тогда, первые несколько лет после реконструкции, за парком следило всего 29 человек.

«Я пришла на работу в парк экскурсоводом. Нас, работников парка, было мало, а территория, требующая ухода, огромная, – говорит экскурсовод Акмарал Кыпшакбаева. – Мы тогда не стали делиться на уборщиков, научных сотрудников и офисных работников, утро начиналось с подметания аллей и сбора листвы. И ничего, справлялись. Правда, работа эта очень тяжелая, несмотря на кажущуюся легкость. Потом штат увеличили до 35 единиц, мы очень радовались. Сейчас у нас 188 штатных сотрудников. Но штат полностью не укомлектован. Так что если есть у кого-либо желание поработать, могут обращаться в администрацию парка».

… и сегодня

Сейчас территория дендропарка составляет 117 га, на которой произрастают более 95 тысяч деревьев. Появились в парке и специальные аллеи – молодежи, ветеранов. Но мы свою прогулку начали с нового вольера, который установлен на главной аллее парка.

«Этот вольер раньше стоял в другом месте, где-то в середине парка. В этом году мы его перенесли – здесь площадка более открытая и ничто не будет мешать людям наблюдать за его обитателями», – говорит Акмарал Кыпшакбаева.

А обитают в вольере 7 павлинов. К моменту нашего прихода они сидели в домике, но любопытство, а может желание покрасоваться, взяло верх и они, важно вышагивая, вышли на свежий воздух.

«На зиму мы их передавали зоопарку. Здесь все же нет должных условий для зимовки этих удивительных птиц. А весь теплый период они будут радовать наших посетителей своей красотой», – продолжает экскурсовод.

От павлинов мы спустились к озеру. Надо же было проверить, сколько птиц осталось и выяснить, что случилось с водой.

«У нас здесь обитают 23 птицы – два лебедя, пара гусей, и 19 уток. Все они зимовали здесь, на озере. Для каждой птицы у нас есть специальные домики, на побережье установлено несколько кормушек. Зимой, когда озеро замерзало, наши специалисты разбивали лед, чтобы птицам было удобнее плавать», – продолжает экскурсовод.

Пока Акмарал Кыпшакбаева рассказывает о птицах, к нам подходит гидротехник Темирхан Сержанов. Услышав наш вопрос об уровне воды, мужчина поясняет: «Это ежегодная процедура. Каждый год весной мы понижаем уровень воды для того, чтобы очистить водоем и обновить воду в нем. Это долгий процесс. Сначала мы опускаем до положенного минимума воду, затем очищаем берега и, где это возможно, дно водоема. Затем заполняем на треть водой, снова спускаем, чтобы прочистить воду и потом уже заполняем озеро целиком. Если этого не делать, то вода в нем попросту зацветет, а берега и впоследствии и все дно, зарастут камышом».

Мало кто знает, но глубина озера составляет от двух до 8 метров. Купаться в озере запрещено, а вот покататься на катамаране или лодке – всегда пожалуйста.

«Уже скоро заработает наша, как мы ее называем, станция, где любой желающий сможет арендовать катамаран или лодку и покататься по озеру», – продолжает гидротехник.

Пока мы, стоя на мосту, разговаривали со специалистами, под мостом проплыл лебедь. Подплыл к берегу, вышел из воды и пошел вальяжной походкой к кормушке, у которой уже сидела вторая такая же птица.

«А вот и наши лебеди, о которых вы спрашивали», – улыбнулась экскурсовод.

Но долго любоваться птицами не позволяло время – рабочий день все-таки, и мы отправились дальше. Недавно в соцсетях разразился скандал – на территории дендропарка уничтожают деревья. Впрочем, позже появилось официальное заявление – деревья, мол, выкорчевывают не просто так – на их месте будет заложена сосновая роща.

«Это участок номер 17, – говорит старший научный сотрудник парка Гульшат Сыдыкова. – Здесь произрастали деревья, выросшие стихийно, то есть их никто не сажал. Но в дендропарке есть своя структура, свои зоны специальные. И если не следить за ними, то завтра это превратится в непонятный заросший сорняками участок. Поэтому было принято решение очистить эту территорию и высадить здесь крымскую сосну».

Место, говорит научный сотрудник, выбрано не случайно: «Вдоль водоема всегда прогуливается много людей. Могу сказать, что в летние вечера это одно из любимейших мест отдыха горожан – водопад, птицы, плавающие по зеркалу водоема, рыбка, которую посетители с удовольствием кормят, красивейший танцующий фонтан – все это привлекает отдыхающих. А теперь представьте, если человек будет не просто отдыхать, но еще и оздоравливаться, вдыхая чистый воздух. Доказано, что сосновые леса отлично помогают людям с проблемами дыхания, с хроническими заболеваниями легких и бронхов. Поэтому сосновый бор и было решено разбить именно здесь».

Иными словами, восстановить здоровье можно будет не выезжая за пределы города. Достаточно приобрести привычку каждый день прогуливаться в дендропарке.

А на аллее молодежи нас ждал сюрприз – красивейшие березы, у которых так любили фотографироваться посетители, исчезли. На их месте высажены совсем молодые деревца.

«Мы были вынуждены обновить эту аллею, потому что деревья, которые здесь росли, постарели. Какие-то начали болеть. Но можете не беспокоиться – все деревья наши, выращенные в нашем питомнике, так что это – родная для них земля и климат. И уже через парочку лет они станут высокими и красивыми», – поясняет старший научный сотрудник.

А что же дальние уголки дендропарка. Те, куда заглянуть отважится не каждый посетитель? На те территории у руководства парка есть свои планы. И некоторые из них уже реализованы.

«Мы планируем высадить ореховую рощу. Уже заложили дубовую рощу. Так что парк постоянно обновляется и живет. В этом году мы планируем высадить 8 видов интродуцентных деревьев (зеленые насаждения, которые пересаживаются в места, где они ранее не произрастали). В прошлом коллекция парка пополнилась 7 интродуцентами. Это такие деревья, как, например, сибирская ель, японская спирея, илдарская и веймутова сосна, магнолия.

Кстати, одна магнолия уже стала настоящим украшением аллеи молодежи. Друзья, если заметите этот цветущий кустарник, не срывайте эти удивительные цветы с нежнейшим ароматом. Дайте насладиться этим великолепием всем посетителям парка.

Таким мы увидели дендропарк Шымкента, который в скором времени станет носить имя своего основателя Асанбая Аскарова. Хотите отдохнуть душой и телом и на короткое время забыть о существовании города с его суетой, со всеми его скоростями, пробками на дорогах, разбитыми тротуарами, стрессами, тогда сходите в Дендропарк – не пожалеете.

Саида ТУРСУМЕТОВА

* Аридный климат – сухой климат с высокими температурами воздуха, испытывающими большие суточные колебания, и малым количеством атмосферных осадков.