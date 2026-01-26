Дендропарк Шымкента расширил коллекцию растений до 330 видов

В государственном дендрологическом парке имени А. Аскарова в Шымкенте существенно расширили генофонд растений — количество видов деревьев и кустарников выросло с 214 до 330.

Основательно за данную работу местные власти взялись в 2025 году. По поручению акима Габита Сыздыкбекова за год в парке были акклиматизированы 116 новых видов древесно-кустарниковых растений. Для дендропарка это стало заметным шагом вперёд и важным этапом в укреплении его экологического и научного потенциала.

Посадочный материал — семена, черенки и саженцы — завозился из Узбекистана, Кыргызстана, Грузии, а также из Астаны, Алматы и Щучинска. Все растения выращиваются в специальных теплицах и находятся под постоянным научным наблюдением, что позволяет успешно адаптировать их к климату южного мегаполиса.

Параллельно, как сообщили в акимате, расширяется сотрудничество с ботаническими садами Казахстана и зарубежных стран. Уже в текущем году планируется дальнейшее пополнение генофонда — в дендропарк намерены завезти семена редких и исчезающих видов зелёных насаждений из других регионов страны и из-за рубежа.

Сегодня в дендропарке имени А. Аскарова произрастают 34 вида хвойных растений, 159 видов деревьев и 137 видов кустарников. Для шымкентцев он остаётся не только любимым местом отдыха, но и важным экологическим пространством, формирующим зелёный облик города.