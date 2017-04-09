Православные Шымкента отмечают Вербное воскресенье. С самого утра в церквях Чимкентской и Таразской епархии проходят торжественные службы. Прихожане освящают в храмах веточки вербы и забирают их домой.

Вербное воскресенье – значимый праздник Великого поста. В этот день христиане вспоминают Вход Господа в Иерусалим. На Руси, где христианство было тесно переплетено с язычеством, вокруг праздника Вербное воскресенье сложились свои народные приметы и обряды.

Как праздновать Вербное воскресенье, какие традиции прочно закрепились в православных семьях, какие приметы выпадают на Вербное в подборке нашего информационного портала Otyrar.KZ.

Главная традиция Вербного Воскресенья – освящение веточек вербы в церкви. Считается, что эти веточки в течение всего года будут защищать дома от пожаров и наводнений, а их хозяев – от бедности, болезней и невзгод.

Бьет, значит, любит

Существует старинный обычай: в Вербное воскресенье слегка ударять пучком вербы родственников и домашних животных. Считается, что освященная верба обладает очистительной силой и избавляет от болезней, сглаза и злых духов. Ударяя друг друга ветками вербы, наши предки обычно произносили заклинания: «Будь здоров, как верба», «Расти, как верба», «Не я бью, верба бьет», «Верба хлест, бей до слез».

Отец Александр: «Не знаю, как отреагируют борцы за права детей, но веточки вербы применяются и в воспитательных целях. Сразу оговорюсь, что наказание ребенка никак не означает истязание, причинение боли, желание обидеть. Наказание — воспитание. Поэтому родители используют именно вербу: больно таким прутиком по мягкому месту не ударишь — сразу сломается, а вот ощутимо будет. И веточек, освященных в храме, как правило, немного, их надо до следующего праздника растянуть, и наказаний, естественно, будет мало…»

На здоровье

При головной боли веточку вербы прикладывали к макушке или носили под головным убором. При суставных болях и ревматизме ветви приматывали к больным местам. Почки освященной вербы ели бесплодные женщины, чтобы забеременеть. Сережкам вербы также приписывалась целебная сила. Например, чтобы вылечиться от лихорадки, надо было съесть девять вербных сережек.

Для того, чтобы ребенок был здоровеньким и крепким, стоит искупать младенца в отваре вербных почек. А взрослым стоит воспользоваться рецептом от усталости. При мышечном переутомлении используют такой способ: в литре воды кипятят 6 стол. ложек вербных почек, процеживают и применяют в виде расслабляющих ванночек для стоп, икр.

Денежное дерево

Посадите комнатное растение на Вербное воскресенье – будете богатым. Раньше считалось, что если именно в этот день посадить комнатный цветок, то он привлечет в вашу жизнь деньги. В городах, конечно, держали комнатные растения, а вот в деревнях было не до того. Но те, кто знал об этой примете и сажал комнатные растения, очень быстро вставали на ноги.

Но у этой приметы есть несколько особенностей, о которых мало кто знает. Во-первых, если цветок в течение месяца завянет, то вам предстоит прожить всю свою жизнь в бедности. А во-вторых, сажать нужно только растения с большими и мясистыми листами.

Кстати, одно из таких растений сейчас называют «денежным деревом». Для того чтобы оно не завяло и росло хорошо, нужно знать специальные правила его посадки и ухода за ним. Замечено, что в том доме, где денежное дерево хорошо растет, всегда достаток и денег хватает.

Если на Вербное воскресенье светит солнце, ждите богатый урожай фруктов и злаков

Праздник Вербное воскресенье является настолько значимым, что в этот день разрешено есть рыбные блюда, употреблять растительное масло и пить вино, несмотря на то что Великий пост продолжается.

(О праздничных блюдах в Вербное воскресенье читайте здесь)