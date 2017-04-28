Все новости для ШымкентаФото дня Шымкент перешел на латиницу? Или это experiment? 28.04.201714550tweet Шымкент перешел на латиницу? Или это неудачный experiment? Пользователи шымкентского сегмента социальных сетей бурно обсуждают новую вывеску парка имени Абая. Пытаются привлечь лингвистов… И мы предлагаем обсудить… Реклама
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14 Комментариев Включено "Шымкент перешел на латиницу? Или это experiment?"
Ну когда-то нужно уже начинать! По-моему, ne tak vse eto i strashno😉)))
В латинском буквы | казахской нету
Шрифт трудночитаем И разве нельзя спрятать эти арматуры за надписью? Уродство
На воздух предлагаете прикрепить? 🙂 kstati vse smogli prochitat nazvaniye 🙂
Шрифт не подходит. Неправильно выбрано соотношение. И почему — паркi? И причем здесь латиница?
Ну теперь русский забудем,казахский не выучим,латиницу свою собственную изобретём,южицу))) вперёд паровоза побежали,небось к приезду президента постарались.
Super! Molоdsy!!!
Зор
Я то думал что «парк» по казахски — саябак. Оказывается дурили, голову морочили. Парк по казахски — Parki.
Это называется лизнули от души, со всех сил.
Жополизы чёртовы. Вдобавок ещё неграмотные. Сцуко какже так. Нами управляют какие-то залётные, которым по факту пофиг на страну. Они думают про свой карман.
При возвращении к латинице оптимальным представляется избрание турецкого варианта алфавита, вполне соответствующего фонетике казахского языка, но с добавлением трех литер:
q — аналог кириллической буквы|қ|,
a c диакритикой (двумя точками сверху, как а-умляут в немецком) — эквивалента |ә| и
n c диакритикой (волнистым знаком тильда сверху) — |ң|.
В новом алфавите будет гораздо меньше знаков, чем в современном, и, наоборот, больше логики: все буквы окажутся релевантными, т.е. каждая из них будет соответствовать определенной фонеме.
Бул не, тусинбедим?
Енди саябагы деп жазбай ма онысы неси
POLNYI BARDA(K) ILI (C)