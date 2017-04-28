Шымкент перешел на латиницу? Или это experiment?

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Новая вывеска на парке Абая

Шымкент перешел на латиницу? Или это неудачный experiment? Пользователи шымкентского сегмента социальных сетей бурно обсуждают новую вывеску парка имени Абая. Пытаются привлечь лингвистов… И мы предлагаем обсудить…

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14 Комментариев Включено "Шымкент перешел на латиницу? Или это experiment?"

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Natali

Ну когда-то нужно уже начинать! По-моему, ne tak vse eto i strashno😉)))

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5 часов 5 минут назад
Anara Bexultanova

В латинском буквы | казахской нету

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4 часов 37 минут назад
Водила

Шрифт трудночитаем И разве нельзя спрятать эти арматуры за надписью? Уродство

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4 часов 34 минут назад
Еркин

На воздух предлагаете прикрепить? 🙂 kstati vse smogli prochitat nazvaniye 🙂

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4 часов 23 минут назад
Чух

Шрифт не подходит. Неправильно выбрано соотношение. И почему — паркi? И причем здесь латиница?

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4 часов 33 минут назад
Галина Липинская

Ну теперь русский забудем,казахский не выучим,латиницу свою собственную изобретём,южицу))) вперёд паровоза побежали,небось к приезду президента постарались.

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4 часов 24 минут назад
Assiya Argynbay

Super! Molоdsy!!!

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3 часов 53 минут назад
Кайрат Жаппар

Зор

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2 часов 59 минут назад
Vladimir Troyan

Я то думал что «парк» по казахски — саябак. Оказывается дурили, голову морочили. Парк по казахски — Parki.
Это называется лизнули от души, со всех сил.

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2 часов 56 минут назад
Абулхайрхан Керимханович

Жополизы чёртовы. Вдобавок ещё неграмотные. Сцуко какже так. Нами управляют какие-то залётные, которым по факту пофиг на страну. Они думают про свой карман.

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2 часов 42 минут назад
Hadji!-Murat

При возвращении к латинице оптимальным представляется избрание турецкого варианта алфавита, вполне соответствующего фонетике казахского языка, но с добавлением трех литер:
q — аналог кириллической буквы|қ|,
a c диакритикой (двумя точками сверху, как а-умляут в немецком) — эквивалента |ә| и
n c диакритикой (волнистым знаком тильда сверху) — |ң|.
В новом алфавите будет гораздо меньше знаков, чем в современном, и, наоборот, больше логики: все буквы окажутся релевантными, т.е. каждая из них будет соответствовать определенной фонеме.

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2 часов 34 минут назад
Saule Akisheva

Бул не, тусинбедим?

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1 час 21 минут назад
Aynur Akbaeva

Енди саябагы деп жазбай ма онысы неси

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
29 минут 32 секунд назад
Куандык Байдосов

POLNYI BARDA(K) ILI (C)

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16 минут 57 секунд назад
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